جمارك دبي تحتفل بتخريج منتسبي برامج مركز تطوير القيادات الجمركية

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت جمارك دبي في مقرها الرئيسي بتخريج 46 موظفاً من منتسبي البرامج التدريبية وهي: «القيادات الجمركية» و«بكالوريوس سلسلة الإمداد والجمارك»،«القيادات الجمركية الواعدة»، «دبلوم خدمات المستقبل»، و«ماجستير العلوم في علم البيانات» بحضور الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، ومحمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، وهازل جاكسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بيز جروب وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات والخريجين والخريجات.

وخلال الحفل أكد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية على ارتكاز استراتيجية جمارك دبي وخططها المستقبلية على تطوير كوادرها البشرية، من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية تخصصية وفق أعلى المعايير العالمية والتي تؤهلهم للتطور الذاتي في العمل وإكسابهم مهارات جديدة تعزز من إنتاجياتهم.

ولفت الغفاري إلى اعتماد الدائرة على عدد من البرامج التدريبية التخصصية كمنهج عمل، لتطوير القدرات الوظيفية للموظفين، وإتاحة الفرصة لهم في الاستفادة من تجارب الآخرين واكتسابهم خبرات مختلفة تساعدهم على تطوير ذاتهم، حيث توفر برامج التدريب فرصاً للموظفين لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم.

وأكد سعي جمارك دبي الدائم للاستثمار في الموظفين من خلال استكشاف الفرص التدريبية المختلفة التي تمكنهم من الاطلاع الدائم باتجاهات السوق التجاري والعمل اللوجيستي، والتطور التكنولوجي لخدمات المستقبل، وهذا يمنح موظفينا ميزة تنافسية في سوق العمل لمواكبة أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف النمو الاقتصادي المستدام لمضاعفة النّاتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2033، ما يجعل من دبي المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً في العالم.

وقال الدكتور عيسى البستكي: يسعدنا تخريج كوكبة من البرنامج التدريبي لقيادات المستقبل في جمارك دبي والذي تم تنفيذه في رحاب جامعة دبي من خلال مركز التطوير التنفيذي والذي ركز على الابتكار والقيادة الرشيقة والتحول في إدارة الجمارك نحو العصر الرقمي، مشيراً إلى أنه تم تقديم برنامج شامل يغطي جميع جوانب القيادة الاستراتيجية صمم لجمارك دبي مع أعضاء هيئة تدريس ومهنيين متعددي التخصصات لاكتساب الموظفين أقصى قدر من المعرفة والممارسة لمجموعة متنوعة من الخبرات التعليمية، بما في ذلك ورش العمل ودراسات الحالة والجلسات التفاعلية مع الخبراء مشيداً بالشراكة الاستراتيجية مع جمارك دبي في عدد من البرامج المتخصصة الأخرى أهمها سلسلة الإمداد والجمارك.

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