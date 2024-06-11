«إمباور» تطلق حملتها الصيفية لترشيد استهلاك طاقة التبريد

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» حملتها الصيفية السنوية لترشيد استهلاك طاقة التبريد، تحت شعار «اضبط ووفر 24 درجة مئوية».

وتستمر الحملة وهي الحادية عشرة من نوعها حتى نهاية فصل الصيف الجاري في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى ترسيخ ممارسات ثقافة الاستدامة لدى المتعاملين الذين يتجاوز عددهم الـ 136000 متعامل، حيث تحرص «إمباور» على تزويدهم بخدمات تبريد مناطق بمواصفات عالمية صديقة للبيئة لا سيما وأن أنظمتها تستخدم طاقة أقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بوسائل التبريد التقليدية.

وأوضحت «إمباور» أن حرارة الصيف قد تجعل المتعامل يميل إلى خفض درجة حرارة مكيف الهواء، مما يسفر عن هدر كبير في الطاقة وينتهي بفاتورة استهلاك عالية تثقل ميزانيته. وأشارت المؤسسة إلى أنها على تواصل دائم مع كل شرائح المتعاملين في المنشآت السكنية والتجارية والتي تغطيها خدمات «إمباور» بهدف حثهم وتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك، وتوعيتهم بمكتسب ضبط درجة حرارة مكيف الهواء على الوضع التلقائي عند 24 درجة مما يساهم في تكلفة أقل لفواتيرهم الاستهلاكية من جهة وحمايتهم للبيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد وصولاً لعالم أخضر من جهة ثانية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» إن الشعور بالمسؤولية تجاه تحديات استهلاك الطاقة باتت ثقافة لدى متعاملينا سواء كمؤسسة مزودة للخدمة أم متعاملين مستفيدين من الخدمة، كلنا معنيون بترشيد استهلاك الطاقة، موضحاً أن مكاسب هذه الممارسة المستدامة كبيرة وليست حكراً على أحد، حيث تطال مكاسبها أجيالنا القادمة.

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