«الإمارات دبي الوطني» يتوسع في تصاميم الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، حصول اثني عشر فرعاً من فروعه على شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

وحصلت فروع البنك السبعة في ياس مول، وريم مول، والبرشاء، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر الشارقة، وسيتي سنتر ديرة على الشهادة البلاتينية؛ بينما حصل فرع البنك في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة على الشهادة الذهبية. ويجسّد هذا الإنجاز التزام بنك الإمارات دبي الوطني بالاستدامة.

وفي المملكة العربية السعودية، حصل فرع البنك في مركز الملك عبدالله المالي على الشهادة البلاتينية ليصبح بذلك أول بنك في المملكة ينال شهادة LEED من هذه الفئة. علاوة على ذلك، حصلت الفروع الستة الجديدة للبنك في المملكة – جدة تريو، والشفا، وقرطبة، وشارع أنس بن مالك في الرياض، بالإضافة إلى فرعي الجبيل وبريدة القصيم - على الشهادة الذهبية. وحصلت هذه الفروع جميعها على شهادات الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة عن: الأداء الأمثل للطاقة، وإدارة النفايات، وترشيد استهلاك المياه، واستخدام مواد منخفضة الانبعاثات، والارتياح الحراري.

وقالت إيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نفخر بحصول أربعة عشر فرعاً من فروعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية على شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED) من الفئتين البلاتينية والذهبية، وبذلك يصل إجمالي عدد فروعنا الحاصلة على هذه الشهادة إلى 27 فرعاً. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتحقيق أعلى مستويات الأداء في مجال المباني الخضراء وتقليل الانبعاثات التشغيلية، وذلك ضمن إطار استراتيجيتنا الأوسع للحوكمة البيئية والاجتماعية.

ومن جانبه قال فيجاي بينز كبير، مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يؤكد حصول العديد من فروعنا على شهادة LEED من الفئتين البلاتينية والذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حرص بنك الإمارات دبي الوطني على تبني معايير عالمية للاستدامة بما يتماشى مع أهداف الحياد المناخي 2050 للدولة وكذلك مع التزاماتنا في مؤتمر الأطراف COP28. ومع استخدامه أحدث التقنيات والابتكارات ضمن فروعه ومرافقه كافة، يلعب البنك دوراً رائداً في بناء مستقبل صحي ومستدام.

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