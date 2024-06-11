إدراج أسهم «ألف للتعليم» بسوق أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة ألف للتعليم القابضة بي إل سي للتداول في السوق الأول ضمن الفئة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء. وبحسب قرار السوق ووفقاً للقواعد المعمول بها، يُعوّم سعر سهم الشركة لثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها والبالغة 15% كأعلى نسبة، و10% أدنى، خلال هذه الجلسات الثلاث.

كما نص القرار أنه ولغايات احتساب نسبة تغير سعر التداول عن السعر المرجعي في أول جلسة تداول للشركة، يكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام 1.35 درهم.

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