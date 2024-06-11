«بي إتش إم كابيتال» موفر سيولة على أسهم «سبينس» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بي إتش إم كابيتال»، عن تعيينها مزوداً للسيولة على أسهم «سبينس»، المدرجة في سوق دبي المالي.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «بي إتش إم كابيتال» بتوفير السيولة للأوراق المالية الخاصة بشركة «سبينس» في سوق دبي المالي من خلال إدخال أسعار يومية في نظام تداول السوق، بما يسهم في المحافظة على السيولة على السهم، وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين بما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة من قبل سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال»: ستسهم هذه الخطوة بتعزيز مكانة الشركة في سوق دبي المالي، والحفاظ على استقرار التحركات السعرية لأسهمها المتداولة، وفي نفس الوقت تتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص الكامنة في أسواق المال، مؤكداً التزام الشركة بتسهيل تداول أسهم سبينس لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وأضاف: يأتي هذا بعد الدور الناجح الذي لعبته شركة «بي إتش إم كابيتال» في تقديم وممارسة آلية «الاستقرار السعري» لأسهم سبينس حين تم إدراجها في سوق دبي المالي في 9 مايو 2024.

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