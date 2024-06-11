مؤشر سوق دبي يتماسك فوق 3970 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهم «دريك آند سكل» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، بسيولة 107.6 ملايين درهم بما يعادل 31% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 346.5 مليون درهم، ليرتفع السهم بأكثر من 6.4%.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 3973.52 نقطة، منخفضاً بـ0.22%.

وقاد سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 15 سهماً بالسوق، مرتفعاً 9.6%، وصعدت في سوق دبي أسهم أمان 3.3%، و«إعمار العقارية» 2.3%، و«تكافل الإمارات» 2.3%، و«إعمار للتطوير» 2.1%.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8985.81 نقطة مرتفعاً 0.32% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 184.97 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 78.4 مليون درهم، ثم «بيورهيلث» بسيولة 63.2 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «بريسايت» 10.14%، و«بيور هيلث القابضة» 9.3%، و«الخليج للمشاريع الطبية» 8.9%، و«ملتيبلاي» 6.4%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 979.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و346.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 687.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.5 ألف صفقة.

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