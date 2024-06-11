اللولو تفتتح «هايبر ماركت» جديداً في العين

المصدر: العين – البيان

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افتتحت مجموعة اللولو أحدث متاجرها هايبر ماركت اللولو فرع العجييز في منطقة العين، وهو المتجر السادس عشر للمجموعة في مدينة العين، في إطار استراتيجية النمو والتوسع التي تنتهجها المجموعة داخل دولة الإمارات.

وافتتح الدكتور سالم بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، هايبر ماركت اللولو الجديد فرع العجييز في المنطقة الصناعية، بحضور سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وأشرف على موسليام، المدير التنفيذي، وعدد من كبار الشخصيات.

ويمتد لولو هايبر ماركت على مساحة تزيد على 40 ألف قدم مربعة، ويحتوي على سوبر ماركت مجهز، يشمل مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأطعمة الطازجة في قسم الأطعمة الساخنة، والمخبوزات، والإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية، وغيرها الكثير. وأعرب الدكتور سالم بن ركاض العامري، عن سعادته بافتتاح فرع اللولو الجديد بالمنطقة الصناعية في العين. وأشاد بتوفر منتجات وخضراوات من إنتاج دولة الإمارات، وخاصة مزارع العين، بكميات كبيرة في الفرع الجديد. كما أشاد بتوظيف عدد كبير من المواطنين والمواطنات في مجموعة اللولو، وفي الفرع الجديد بمدينة العين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة اللولو، سيفي روباوالا: «سياستنا دائماً جعل علامة اللولو في متناول المتسوقين في مختلف الضواحي والمناطق الخارجية، لذلك لا يحتاجون إلى القيادة لمسافات طويلة. وكجزء من هذه السياسة، نخطط لافتتاح 3 متاجر أخرى في مدينة العين، بحلول نهاية العام المقبل. ويشمل ذلك افتتاح فروع في مناطق القوع، وسوق زعفران واليحر، والتي ستخدم المتسوقين في المناطق الواقعة خارج المدينة».

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