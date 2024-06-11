مجموعة E7 تستثمر 182 مليون درهم بقطاع الحلول الأمنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «E7» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن خطط لاستثمار 182 مليون درهم، ضمن إطار خططها الطموحة لتطوير أعمال قسم الحلول الأمنية التابع لها «E7 سيكيورتي». ويوفر القسم المزود للحلول الأمنية المدعومة بالتكنولوجيا، حلولاً تتضمن تصميم وإنتاج بطاقات الهوية الوطنية، وجوازات السفر، والوثائق الأمنية المختلفة للحكومات، وشركات الاتصالات، والبنوك، والقطاعات الأخرى.

وستعزز الاستثمارات قدرة المجموعة على تصنيع جوازات السفر، وتمكينها من دخول قطاع الطوابع الضريبية الرقمية. ويعتبر قطاع الطوابع الضريبية من الصناعات التي تشهد زيادة سريعة في الطلب عالميا. وتعتزم المجموعة دعم الحكومات حول العالم، للحد من التجارة غير المشروعة للسلع الخاضعة للضريبة، وهو ما سيسهم بتحسين الإيرادات.

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