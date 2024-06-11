الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب

المصدر: الدار البيضاء - وام

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أكد حسن بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر عربي في المملكة المغربية والثانية على المستوى العالمي، فيما من المتوقع تضاعف حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن العلاقات الإماراتية المغربية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، موضحاً أنه وفق الإحصائيات الصادرة عن مكتب الصرف في المغرب، فقد وصلت صادرات الإمارات إلى المغرب لنحو 13.18 مليار درهم مغربي (4.85 مليارات درهم إماراتي «في عام 2023، فيما بلغت صادرات المغرب إلى الإمارات نحو 2.01 مليار درهم مغربي (742 مليون درهم إماراتي) في العام نفسه.

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