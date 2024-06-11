إطلاق «أرابيان هيلز إستيت» بـ 22 ملياراً على طريق دبي - العين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أرابيان هيلز للتطوير العقاري إطلاق مشروع «أرابيان هيلز إستيت» على الطريق بين دبي والعين، والذي يبعُد مسافة 45 دقيقة من منطقة برج خليفة. ويمتد المشروع الذي تبلغ قيمته 22 مليار درهم على مساحة 244 مليون قدم مربعة.

وسيشكل المشروع مجتمعاً متكامل المرافق، ويضم مجموعة من المدارس والخدمات الطبية وغيرها من المرافق الخدمية والترفيهية كمراكز التسوق والملاعب متعددة الاستعمالات. ويمثل مشروع أرابيان هيلز إستيت ثمرة التعاقد والشراكة الاستراتيجية بين شركة أرابيان هيلز للتطوير العقاري وشركة آرا للتطوير العقاري، الذراع العقارية لمجموعة شركات كور إنترناشونال القابضة، كشريك استراتيجي لإدارة أنشطة التطوير العقاري بكافة أشكاله.

وقال هاني صبري، الرئيس التنفيذي لشركة كور إنترناشونال القابضة: «يحظى مشروع أرابيان هيلز إستيت باهتمام كبير من قبل المستثمرين الأفراد الذين يرغبون باتخاذه مسكناً لهم، وكذلك أيضاً من قبل الشركات الساعية لتكون جزءاً من رؤية المشروع». ومن المقرر أن يتم تسليم أولى مراحل المشروع المتاح لجميع الجنسيات، في الربع الأول من عام 2025، حيث تم ترسية أعمال البنية التحتية للمشروع على شركة النقليات والمقاولات الوطنية، وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة بهذه الأعمال على مستوى الدولة.

والمشروع يتألف من 14 مرحلة، يتمثل الجزء الأساسي منه في توفير الأراضي السكنية المتعددة المساحات، والتي تبدأ من 12 ألف قدم مربعة وحتى 132 ألف قدم مربعة، مع توفير خطط سداد مرنة تصل إلى خمس سنوات، بحيث يمكن للمستثمر اختيار أي من الأراضي المتاحة لبناء منزله الخاص حسب ذوقه واحتياجاته، وذلك ضمن عدة تصاميم وفرها المطور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز