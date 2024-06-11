شراكة بين «كليندينست» وموانئ رأس الخيمة لبناء منشأة بحرية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مجموعة كليندينست والجهة المطوّرة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب» ومقرها دبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع موانئ رأس الخيمة، بهدف بناء وتطوير منشأة بحرية في رأس الخيمة.

وستتألف منشأة «حوض بناء السفن» من أربعة أقسام، يختصّ القسم الأول، الذي يطلق عليه قسم «فايكنغ»، بتصميم وبناء يخت ضخم «جيجا يخت» يبلغ طوله 144 متراً، ويعتبر الأول من نوعه خارج أوروبا. وعدد اليخوت العملاقة في العالم لا يتجاوز 100 يخت في الوقت الراهن.

وأوضح جوزيف كليندينست، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليندينست: أن القسم الثاني من المنشأة سيضم منطقة «حديقة المرجان» لتطوير تجارب الحياة تحت الماء بمشروع «ذا هارت أوف يوروب». ويشمل ذلك فلل فرس البحر العائمة، ومنتجع فينيسيا العائم، وفندق ليدو العائم، ومحطّات الطاقة الشمسية العائمة، كما سيحتوي هذا القسم على حدائق وشعاب مرجانية تم نقلها من مشروع «ذا هارت أوف يوروب»، في جزر العالم. وستستضيف منشأة حوض بناء السفن كذلك أكاديمية بحرية تتعاون مع كبار الخبراء في الصناعة.

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