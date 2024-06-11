استبيان معهد المحللين الماليين: ثقة الخريجين الإماراتيين بمستقبلهم المهني تتفوق على المتوسط العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف معهد المحللين الماليين المعتمدين عن نتائج الاستبيان العالمي لتوقعات الخريجين لعام 2024، والذي شمل 500 مشارك من دولة الإمارات. وأظهرت النتائج ارتفاع التوقعات الإيجابية للخريجين الإماراتيين بشأن مستقبلهم المهني بشكل أكبر من نظرائهم العالميين.

وسلط الاستبيان الضوء على ثقة 92% من الخريجين الإماراتيين بمستقبلهم المهني، متجاوزين بذلك المتوسط العالمي الذي يبلغ 78%، وتتجلى هذه الثقة في إدراكهم لمتطلبات أصحاب العمل، حيث يشعر 93% من الخريجين الإماراتيين بأنهم على دراية بهذه المتطلبات، بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 81%.

قطاع التمويل

وحافظ قطاع التمويل على مكانته كخيار مفضل لدى الخريجين الإماراتيين من حيث فرص العمل، يليه مباشرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وينسجم تفضيل الخريجين لقطاع التمويل مع التوجه العالمي السائد، مع تصنيفه كأبرز القطاعات للعام الثاني على التوالي من قبل 30% من المشاركين في الاستبيان. وتشهد معدلات الطلب على المواهب عالية الكفاءة ارتفاعاً كبيراً، بالتوازي مع سعي دولة الإمارات للتحول إلى مركز مالي رئيسي على المستويين الإقليمي والدولي، مما يشير إلى الرابطة الوثيقة بين الخريجين الإماراتيين والطموحات الاقتصادية للدولة.

ويسلط الاستبيان الضوء على التوجه المتنامي بين الخريجين الإماراتيين لتقديم مساهمات مجتمعية وبيئية إيجابية خلال مسيرتهم المهنية، بما ينسجم مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 في دولة الإمارات، وهي خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعل الاقتصاد أكثر صداقة للبيئة. وأعرب 93% ممن شملهم الاستبيان عن ثقتهم بأهمية تقديم مساهمات إيجابية للبيئة والمجتمع خلال مسيرتهم المهنية. كما أشار 57% من الخريجين الإماراتيين إلى أخذهم في الاعتبار التزام الشركات بمعايير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ قرار العمل لديها.

وقال بيتر واتكنز، المدير الأول لبرامج الجامعات في معهد المحللين الماليين المعتمدين: «تلتزم دولة الإمارات برعاية المواهب المحلية، ويتجلى ذلك في العدد الكبير من المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم بها في القطاعات الهامة. ونحن فخورون بدعمنا للمبادرات التي تقودها الحكومة، مثل برنامج نافس ومعهد الإمارات المالي. وتدعم هذه المبادرات برنامج المحللين الماليين المعتمدين محلياً، مما يعزز مواهب الخريجين الإماراتيين ويزيد إمكانية حصولهم على فرص عمل في القطاع الخاص، مع الارتقاء بآفاقهم المهنية».

وتؤكد نتائج الاستبيان العالمي لتوقعات الخريجين لعام 2024 فعالية هذه الجهود ووجهات النظر البنّاءة والنظرة الإيجابية لدى الخريجين، مما يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الدولة في إعداد الخريجين لتولي وظائف مزدهرة ومؤثرة.

وتم إجراء الاستبيان العالمي لتوقعات الخريجين لعام 2024 على الإنترنت بواسطة شركة ديناتا من 19 مارس إلى 8 أبريل 2024، حيث شمل عينة مكونة من 9,916 طالباً في درجة البكالوريوس أو أعلى، أو ممن حصلوا على درجة البكالوريوس أو أعلى خلال السنوات الثلاث الماضية وتتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة. وشارك في الاستطلاع أشخاص من الإمارات، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والهند وأستراليا وسنغافورة ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرازيل والمكسيك والصين.

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