أصحاب الثروات العالية يستعدون لإنفاق 1.5 مليار درهم على العقارات السكنية بأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد الأفراد من ذوي الثروات العالية في جميع أنحاء العالم لإنفاق 408.3 ملايين دولار (1.5 مليار درهم) على العقارات السكنية في أبوظبي و388 مليون دولار (1.4 مليار درهم) في رأس الخيمة، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك.

وقد قامت شركة نايت فرانك باستطلاع آراء 317 من أصحاب الثروات العالية (217 من أنحاء العالم و100 من الوافدين من ذوي الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي) لفهم مواقفهم ورغباتهم وتطلعاتهم في ما يتعلق بالاستثمار في العقارات بأبوظبي ورأس الخيمة. وبشكل جماعي، يمتلك المشاركون في الاستطلاع ثروة صافية تقدر بـ 5.4 مليارات دولار، ولديهم 1,149 منزلاً حول العالم.

وسلطت نايت فرانك الضوء على نجاح حملة «قم بزيارة أبوظبي»، حيث أفاد 50 % من المقيمين الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي، و67 % من الأثرياء العالميين الذين يمتلكون ثروات صافية تزيد على 20 مليون دولار، بأنهم استفادوا بشكل إيجابي من هذه الحملة. يعزى هذا التأثير إلى الجهود الدعائية العالمية التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مما دفع بالعديد من الزوار إلى زيارة المدينة.

وأوضح شهزاد جمال، الشريك - قسم الاستراتيجيات والاستشارات في نايت فرانك، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «حافظت القيم السكنية في أبوظبي على استقرارها نسبياً خلال السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي لعب دوراً هاماً في تشجيع المشترين المحليين على الانتقال من الاستئجار إلى التملك. ومع تداول المنازل في أبو ظبي بحوالي 1000 درهم للقدم المربعة، فإنها تظل أرخص بنحو الثلث من دبي، مما يزيد من جاذبية ملكية المنازل في المدينة بين المشترين المحليين. كما أصبح المشترون الدوليون نشطين بشكل متزايد، مما أسهم في ارتفاع أحجام الصفقات التي يتم تسجيلها الآن في الإمارة».

وسجلت أبوظبي خلال عام 2023 رقماً قياسياً، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية 15,653 صفقة، (بزيادة تبلغ 73.7 % عن عام 2022)، بقيمة إجمالية تجاوزت 87.1 مليار درهم إماراتي في جميع القطاعات، مقارنة بقيمة الصفقات التي بلغت 61 مليار درهم إماراتي في عام 2022. والجدير بالذكر إلى أن عدد المستثمرين غير المقيمين الذين زاروا العاصمة بلغ 1,098 مستثمراً في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 175 % عن عام 2022.

تشمل أفضل المواقع المختارة للوافدين من ذوي الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي، جزيرة السعديات بنسبة (32 %) وجزيرة المارية (24 %)، أما بالنسبة للأثرياء العالميين، فقد برزت جزيرة السعديات بنسبة (33 %) كأفضل اختيار.

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