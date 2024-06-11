تفاهم بين أبوظبي العالمي وسلطة النقد في برمودا حول الأصول الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، وسلطة النقد في برمودا، توقيع مذكرة تفاهم حول الأصول الرقمية. وتُحدد مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون بين الطرفين، لدعم إنشاء شركات الأصول الرقمية في المناطق الخاضعة لإشرافهما، وضمان الرقابة الفعالة عليها. ويشمل هذا الإطار، التعاون في المجالات التنظيمية، وآليات الإشراف والمساعدة في عمليات التحقيق، ومبادرات تعزيز القدرات.

وقال كريغ سوان الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في برمودا: «تمثل الاتفاقية مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، خطوة هامة نحو تعزيز الروابط بين السلطتين التنظيميتين، ودعم الابتكار وتطوير القدرات والموارد، من خلال تفعيل سبل التعاون الدولي. وتسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز استقرار أسواقنا، وإثراء الخبرات فيها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأصول الرقمية. نتطلع إلى المزيد من تبادل الخبرات والمعارف، والتعاون التنظيمي لتهيئة وتحفيز بيئة نمو آمنة ومستدامة».

من جانبه، قال إيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: «يؤكد توقيع مذكرة التفاهم هذه، التزامنا بتعزيز جهود التعاون وتبادل المعلومات بين سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، وسلطة النقد في برمودا. وتتشاطر السلطتان التنظيميتان الالتزام المشترك بقيادة الابتكار المسؤول في قطاع الأصول الرقمية. ومن خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى تعزيز الإشراف على شركات الأصول الرقمية بفعالية في المناطق الخاضعة لإشرافنا، بما يمهد الطريق لمزيد من التنسيق التنظيمي».

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