مجموعة اينوك تطلق نسخة جديدة من "برنامج اينوك لإعداد القادة"

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أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن إطلاق نسخة جديدة من "برنامج اينوك لإعداد القادة"، تأكيداً على التزامها بتطوير ثقافة التميّز وبناء قدرات جيل جديد من الكوادر الوطنية في قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة متماشيةً مع توجيهات حكومة الإمارات بشأن التوطين ضمن استراتيجيتها وأجندتها الوطنية، وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة في هذا المجال، فقد حققت اينوك نسبة توطين بلغت 100% في الإدارة التنفيذية، و81% في الإدارة العليا، و52% على مستوى المجموعة.

ويهدف برنامجا "LeaderSHIFT" و"LevelUP" اللذان أطلقا مؤخراً ضمن "برنامج اينوك لإعداد القادة"، إلى تعزيز وتطوير المهارات القيادية لدى 44 من الكوادر الإماراتية في المجموعة، بهدف مواصلة التحسين والتطوير والابتكار في مشهد الطاقة الحيوي في المنطقة. فقد أجرت المجموعة عملية تقييمٍ دقيقة لاختيار 22 مشاركاً لكل من البرنامجين، شملت لجنةً تمثّل مختلف وحدات الأعمال والإدارات على مستوى المجموعة.

وبقيادة "إيمريتاس" "Emeritus"، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير التعليم الرقمي، يعزز برنامجا "LeaderSHIFT" و"LevelUP" على مدار تسعة أشهر مهارات وكفاءات الكوادر العاملة عبر وحدات الأعمال المتنوعة في المجموعة. وسينفّذ الموظفون في كل برنامج عدد من المشاريع الاستراتيجية، والمشاركة في الرحلات التعليمية والأنشطة الجماعية، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى أحدث الأفكار من خبراء وقادة الفكر في القطاع المشهورين عالمياً.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يعدّ إعداد القادة جزءاً لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية لمجموعة اينوك للمضي قدماً بقطاع الطاقة وتعزيز مكانة المجموعة لتحقيق المزيد من النجاحات على المدى الطويل، وبالتالي فإن الاستثمار في المواهب الإماراتية وتنمية الجيل القادم من القادة يمثّل ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا للنمو. وقد تجلى ذلك بأن وصلت نسبة التوطين حالياً إلى 52% على مستوى المجموعة، الأمر الذي يؤكد التزامنا المستمر بدعم توجيهات الدولة للتوطين ضمن استراتيجيتها وأجندتها الوطنية."

وأضاف سعادته: "نسعى إلى تعزيز قدرتنا على الابتكار والتكيّف والارتقاء بالمجموعة كشركة عالمية رائدة في تقديم حلول الطاقة المستدامة والمتكاملة، وذلك من خلال تزويد كوادرنا بعقلية النجاح وطرق التفكير العملي السليمة والخبرة لتحقيق أقصى قدر من إمكاناتهم واتخاذ القرارات المستنيرة القائمة على العلم والخبرة ".

تجدر الإشارة إلى أن "برامج اينوك لإعداد القادة" يهدف لتعزيز القيمة المستدامة في قطاع الطاقة تماشياً مع المستهدفات الاستراتيجية لدبي خاصة ودولة الإمارات عامة.

في العام الماضي، وفرت المجموعة برنامج القيادات بالتعاون مع كلية آشريدج هالت لإدارة الأعمال، الذي استفاد منه 26 من الكوادر الإماراتية على مدار تسعة أشهر. شكّل هذا البرنامج فرصة ثمينة لتطوير المهارات القيادية واستكشاف أساليب جديدة للتعاون والتواصل، بالإضافة إلى تعزيز المرونة والقدرة على التكيّف مع مختلف الممارسات. كما ساهم البرنامج في تمكين المشاركين من اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات والمواقف الصعبة بفعالية. وشمل البرنامج أيضاً رحلة تعليمية دولية لاكتساب أفضل الممارسات العالمية في مجال القيادة، مما أثرى تجربة المشاركين وزاد من خبراتهم القيادية.

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