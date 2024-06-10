«الياه سات» تتعاقد مع «إيرباص» لتصنيع قمرين للاتصالات

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، مزود حلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن تعاقدها مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، لتصنيع قمريها الصناعيين للاتصالات «الياه 4 -AY4» و«الياه 5-AY5».

يأتي هذا التطور في أعقاب منح الياه سات تفويضاً لشركة إيرباص في الربع الثاني من العام 2023 بالمضي قدماً في بدء الأنشطة الأولية المتعلقة ببرنامج القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، كما يأتي في أعقاب حصول الشركة على أمر تكليف من حكومة دولة الإمارات في الربع الثالث من العام 2023 بقيمة 18.7 مليار درهم أي ما يوازي 5.1 مليارات دولار لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والخدمات المدارة والتي ستتم بصورة أساسية من خلال هذين القمرين الجديدين.

ومن المقرر أن تصمم شركة إيرباص وتصنع القمرين الصناعيين استناداً إلى منصة «Eurostar Neo - يوروستار نيو»، بحيث يتمتع كل منهما بحمولات يمكن إعادة ضبطها بمرونة تامة أثناء وجود القمرين في المدار ما يوفر إمكانية إعادة ضبط منطقة التغطية والقدرة والتردد لتلبية أية متغيرات في متطلبات الاستخدام.

يذكر أن القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5 سيوفران إمكانات الاتصالات الآمنة للجهات الحكومية ضمن مناطق جغرافية واسعة تشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا، وسيحل القمران المتطوران في نهاية المطاف محل القمرين الصناعيين الياه 1 والياه 2، علماً أن الأخيرين يعتمدان على نسخة سابقة من منصة يوروستار التي صنعتها شركة إيرباص وتم إطلاقهما في عامي 2011 و2012 على التوالي.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات، إن توقيع العقد مع شركة إيرباص يأتي في إطار جهود المجموعة المستمرة لتعزيز قدراتها في مجال الاتصالات من خلال الجيل الجديد من الأقمار الصناعية، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة في مسار نمو الياه سات.

وأضاف، إن القمرين الياه 4 والياه 5 سيمكنان المجموعة من تزويد دولة الإمارات بحلول اتصالات فضائية جديدة ومتطورة، كما سيمثل القمران في المدار الأرضي المنخفض «LEO» خطوة مهمة تدعم مساعي الياه سات للتحول إلى مشغل أقمار صناعية ضمن مدارات متعددة بما يمكنها من توفير حلول تقنية فضائية متطورة لعملائها.

من جانبه قال آلان فاور، رئيس إيرباص للنظم الفضائية: «يمثل اختيار الياه سات لأنظمة تقنيات الأقمار الصناعية الرائدة ذات المرونة التامة من إيرباص نقطة مفصلية في مسيرة تعاوننا التي تعود إلى 16 عاماً مضت عندما وقعت شركتنا أول عقد لها مع الياه سات لتوريد أحد أوائل الأقمار الصناعية للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة.. واليوم، تمضي هذه العلاقة قدماً عبر الاتفاق على تزويد الياه سات بقمرين صناعيين من فئة «Eurostar Neo»، الأمر الذي سيعزز قدراتها الفضائية».

ومن المقرر أن تقوم إيرباص بتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية وتوفير مكونات قسم التحكم الأرضي. ومن المنتظر أن تمتد فترة تشغيلهما إلى 15 عاماً من إطلاقهما المتوقع في عامي 2027 و2028.

وتقدر التكلفة الإجمالية لبرنامج الياه 4 والياه 5 بما يقارب 3.9 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، ويشمل ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية للعمليات الأرضية وترتيبات الإطلاق والتأمين.

وسيتم تمويل البرنامج بداية اعتماداً على موارد الياه سات الذاتية وذلك لحين استلام دفعة مقدمة من حكومة دولة الإمارات قيمتها 3.7 مليارات درهم «مليار دولار».

الجدير بالذكر أن شركة إيرباص تعمل حالياً على تطوير القمر الصناعي «Thuraya 4» المقرر إطلاقه في النصف الثاني من العام 2024 ودخول الخدمة في النصف الثاني من العام 2025 لتعزيز أنشطة شركة الياه سات للخدمات الحكومية وشركة الثريا للاتصالات المتنقلة التابعة للياه سات.

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