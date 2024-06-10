اجتماع اللجنة التوجيهية للاستراتيجية للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم عقد الاجتماع الثاني «للجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية» للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مؤخراً بمقر الهيئة العربية، برئاسة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، رئيس اللجنة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة 2024 - 2026.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، برنامجاً استثمارياً طموحاً بقيمة 90 مليون دولار، يتم توجيهه نحو استثمارات مستدامة متنوعة للأمن الغذائي العربي، لتعظيم العائد على الاستثمار، والذي يشمل المساهمة في مشاريع جديدة وتطوير أداء الشركات القائمة وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة مالياً، فنياً وإدارياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز