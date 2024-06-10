غرفة الشارقة تبحث في إسبانيا تطوير التدريب الاستراتيجي للأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، متمثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، جولتها الخارجية في مملكة إسبانيا، وذلك في إطار فعاليات برنامج «القيادة الاستراتيجية للأعمال»، الذي أطلقته غرفة الشارقة، بالتعاون مع مدرسة الإدارة بغرفة غرناطة، وجامعة غرناطة الإسبانية، بهدف تعزيز قدرة الكوادر البشرية في القطاعين الحكومي والخاص في مجال القيادة الاستراتيجية وإدارة الأعمال، وتقديم الحلول المبتكرة، وإعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل.

وعقد وفد الغرفة الذي ترأسته أمل عبد الله آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، وضم عدداً من موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالشارقة، عدة اجتماعات، مع مسؤولين في غرفة تجارة غرناطة الإسبانية، ومركز التدريب التابعة لها، استعرض من خلاله الوفد محاور برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال وأهدافه، ومجالات عمل المؤسسات الاقتصادية والتجارية المشاركة بالجولة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال القيادة الاستراتيجية وإدارة الأعمال. كما زار الوفد جامعة غرناطة، وعقد لقاءات مع نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات الإدارية.

واستقبل عمر الشامسي، سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، وفد الغرفة، واستمع إلى شرح حول مستهدفات برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال، ونتائج الجولة، وأهميتها ودورها في تبادل الخبرات والتجارب، مثنياً على الجهود الرائدة التي تبذلها غرفة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، على صعيد تقديم البرامج التدريبية المبتكرة الموجهة لموظفي الجهات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال.

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