شهادة الاستدامة لفندق ميركيور دبي برشا هايتس للعام التاسع

المصدر: دبي - البيان

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حصل فندق ميركيور دبي برشا هايتس، على الفئة الذهبية لشهادة الاعتماد الدولية لمعايير الاستدامة والبيئة الخضراء «غرين غلوب» للعام التاسع.

وخلال عملية تدقيق وتقييم مستقلة أجرتها شركة فارنك لاستشارات الاستدامة ومقرها دبي، حقق الفندق تصنيفاً بنسبة 96%، بعد أن امتثل أو تجاوز أكثر من 380 مؤشراً محدداً للاستدامة. وتضمنت أبرز نقاط إعادة الاعتماد، توفيراً سنوياً في أداء الطاقة بنسبة 4.3% من خلال عمليات التحديث المتعددة، مثل تحسين المبرد، والتحكم في التردد لوحدات معالجة الهواء النقي، وتركيب مصابيح من نوع LED.

كما تمكن الفندق أيضاً من توفير 2.6% من استهلاك المياه من خلال تركيب 300 جهاز تهوية وتحويل 21% من النفايات من خلال مبادرات مبتكرة لتقليل وإعادة التدوير. وقام الفندق أيضاً بتعويض 100% (19 طناً) من انبعاثات الكربون الناتجة عن رحلات العمل التي يقوم بها فريق إدارته ووفر 12% من انبعاثات الكربون الناتجة عن الضيوف الأفراد.

وقال ليفينت تاسباس، المدير العام لفندق ميركيور دبي برشا هايتس: «في العام المقبل نهدف إلى الحصول على الشهادة البلاتينية، لأن هناك فندقين فقط في دولة الإمارات يحملان هذه المكانة ضمن برنامج غرين غلوب العالمي، مما يؤكد دافعنا والتزامنا للحد من تأثيرنا على البيئة». والفندق فئة أربعة نجوم ويضم 1015 جناحاً وشقة في 41 طابقاً.

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