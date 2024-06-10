«أجمل مكان للتطوير العقاري» تطلق مشروع جزيرة الثريا

المصدر: الشارقة – البيان

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أطلقت «أجمل مكان للتطوير العقاري»، «جزيرة الثريا»، على الواجهة المائية لإمارة الشارقة. جاء ذلك خلال فعالية أقامتها الشركة في مقرها الرئيسي بإمارة الشارقة. وقال سلطان الشكره، الرئيس التنفيذي لشركة «أجمل مكان للتطوير العقاري»: «نفخر بإطلاق جزيرة الثريا في مدينة أجمل مكان، لنواصل من خلالها البناء على سجلنا في تطوير المدن والمجمعات المتكاملة».

وقال فريد جمال، مدير عام المبيعات والتسويق بشركة «أجمل مكان للتطوير العقاري»: «يمثل إطلاق جزيرة الثريا إضافة نوعية للقطاع العقاري، ويعزز حضور الشركة بسوق العقارات الفاخرة». وتقع «جزيرة الثريا» على مقربة من عدة معالم رئيسية في الشارقة ودبي، وتتيح الوصول إلى شاطئ حصري يمتد على مساحة تتجاوز 564 ألف قدم مربع. وتبلغ المساحة الإجمالية للجزيرة 5 ملايين قدم مربع، تغطي المساحات الخضراء ما يزيد على 1.3 مليون قدم مربع منها. وتشمل الجزيرة مجموعة من الفيلات والقصور ضمن فئات عدة وهي «سي بريز فيلا»، و«سيرين فيلا»، و«أزورا فيلا»، و«جرانديور فيلا»، و«قصور ماجيستك».

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