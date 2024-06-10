«كريستال» توسع حضورها في دبي لدعم مزودي خدمات الأصول الافتراضية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «كريستال» المتخصصة عالمياً في مجال تحليلات البلوك تشين والامتثال ومراقبة المخاطر، توسيع حضورها في دبي عبر مكتبها الجديد في مركز دبي التجاري العالمي، ما يؤكد التزام الشركة بدعم أكثر من 1.400 من مزودي خدمات الأصول الافتراضية في المنطقة.

وقال نافين جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة كريستال: «تستعد الإمارات بأنظمتها التقدمية لتصبح عاصمة العملات الرقمية في العالم، من خلال خبرتنا في مجال استخبارات البلوك تشين، نريد تمكين الشركات المرخصة من الحفاظ على سلامتها وسلامة عملائها، ومن ثم، فقد اخترنا مركز دبي التجاري العالمي ليكون مقرنا في المنطقة».

وتعمل كريستال حالياً مع الهيئات التنظيمية الحكومية ومؤسسات العملات الرقمية وجهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء مناطق الاتحاد الأوروبي وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والولايات المتحدة. وتخطط كريستال للعمل بشكل وثيق مع الكيانات المرخصة في دولة الإمارات، والتي تلتزم بلوائح VARA، لتعزيز البنية التحتية للامتثال للسوق وتعزيز سوق أصول رقمية آمنة ومنظمة.

ومع تطور مجال الأصول الرقمية، يظل التنظيم موضوعاً رئيسياً، خصوصاً في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، واستقرار الأسواق المالية. وتؤكد التحولات العالمية الأخيرة نحو تعزيز الأطر التنظيمية الاهتمام الشامل باتباع نهج منسق للرقابة. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة إلى الأمام في مواءمة المعايير الدولية مع قدرات الرقابة الإقليمية، ما يشكل سابقة للتطورات التنظيمية المستقبلية في مجال الأصول الافتراضية.

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