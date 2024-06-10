ملتقى يناقش «الاستثمار عبر منصات التداول الإلكتروني»

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقش ملتقى الجامعة القاسمية للاقتصاد الإسلامي الذي افتتحه جمال الطريفي، رئيس الجامعة، موضوع «الاستثمار عبر منصات التداول الإلكتروني: التطبيقات والتحديات واستشراف المستقبل». نظم الملتقى مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية بحضور الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بالمملكة العربية السعودية، وعدد من الباحثين والخبراء في مجال الاقتصاد الإسلامي، وبمشاركة واسعة من المهتمين والمستثمرين في هذا المجال.

وتضمن الملتقى عدة جلسات حيث تناولت الأولى الاستثمار بالأسهم والمؤشرات عبر منصات التداول الإلكتروني وتجارب المؤسسات المالية المصرفية، وركزت الثانية على الاستثمار بالعملات الرقمية والفوركس عبر منصات التداول الإلكترونية، والحلول الشرعية في التعاملات بالعملات الرقمية.

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