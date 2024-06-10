7.5 مليارات درهم إيرادات الغرف الفندقية بدبي في 4 أشهر

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

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ارتفع حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنسبة 11.5 %، لتصل إلى نحو 7.51 مليارات درهم، مقارنة مع 6.73 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، التي أفادت بأن عدد الليالي الفندقية في 4 أشهر وصل إلى 14.7 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 511 درهماً.

وكشفت البيانات أن متوسط العائد على الغرفة الفندقية ارتفع بنهاية أبريل الماضي بنسبة 7 %، ليصل إلى 511 درهماً، مقارنة مع 478 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي. كما ارتفع عدد الليالي المحجوزة بنسبة 4 %، ليصل إلى 14.7 مليون ليلة، مقارنة مع 14.09 مليون ليلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع معدل السعر اليومي بنسبة 5 %، ليصل إلى 627 درهماً، مقارنة مع 599 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي.

واستقبلت دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 نحو 6.68 ملايين زائر، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، الذي سجلت فيه دبي وصول 6.02 ملايين زائر، وذلك على الرغم ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، لتصل إلى 151.84 ألف غرفة فندقية من مختلف الفئات بنهاية أبريل.

وتسعى العديد من الفنادق المحلية والعالمية لتوسيع حصتها في السوق المحلي، للاستفادة من تسارع نمو التدفقات السياحية التي تشهدها دبي، وارتفاع العائد الاستثماري على المشاريع الفندقية في دبي، وارتفاع الطلب على الغرف الفندقية.

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