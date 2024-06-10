الشارقة تستضيف 100 علامة تجارية عالمية في معرض للمركبات الكهربائية 2025

المصدر: الشارقة - البيان

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أبرم مركز إكسبو الشارقة، في مقره، اتفاقية شراكة مع شركة «إم آي إيه إيفنتس»، بهدف إطلاق معرض الشرق الأوسط للمركبات الكهربائية (MEEVS)، في عام 2025 بإكسبو الشارقة، في أضخم حدث تشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية عالمية، يستهدف تسليط الضوء على مستقبل النقل المستدام، ويعرض أحدث النماذج التي توصل إليها قطاع صناعة المركبات الكهربائية والهيدروجينية والهجينة والدراجات الكهربائية، بجانب عرض أحدث حلول وتكنولوجيا وتقنيات النقل الكهربائي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، من قبل سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ودافيد وانج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إم آي إيه إيفنتس، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية المبرمة، سيعمل الطرفان على إنجاح المعرض، لتعريف الجمهور في المنطقة على جديد عالم المركبات الكهربائية من مختلف العلامات التجارية والشركات المصنعة، مع عرض مكونات وأنظمة المركبات الكهربائية، مثل المحركات وأجهزة التحكم الإلكترونية وأنظمة إدارة البطارية، بمشاركة مزودي خدمات الشحن وحلول الطاقة المتجددة المتكاملة.

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