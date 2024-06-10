«زاند بنك» و«مانترا» يوقعان مذكرة تفاهم

المصدر: دبي - البيان

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وقع «زاند بنك» البنك الرقمي «مذكرة تفاهم» مع شركة مانترا، وهي شبكة بلوك تشين من الطبقة الأولى، تركز على ترميز الأصول في العالم الحقيقي (RWA)، وهي أصول يتم تحويلها إلى رموز رقمية على سلسلة البلوك تشين، ما يتيح لها الانتفاع بجميع مزايا هذه التكنولوجيا لتبسيط عملية ترميز الأصول في العالم الحقيقي، بما في ذلك تحديد وإدراج وتوزيع الأصول الواقعية.

علاوة على ذلك سيركز التعاون بين كلتا الشركتين على تطوير الأطر، لدعم عملية رمزنة وتوزيع الأصول في العالم الحقيقي، وذلك امتثالاً لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).

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