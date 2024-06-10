100 مصنع جديد في «كيزاد» باستثمارات 10 مليارات

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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شهدت مناطق خليفة الصناعية بأبوظبي «كيزاد» إطلاق 100 مصنع جديد باستثمارات أجنبية ومحلية تجاوزت قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم خلال العام 2023.

وكشف منصور المرر، نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية بمجموعة «كيزاد»، في لقاء مع «البيان» بأن المصانع التي جاءت ضمن 10 قطاعات صناعية حيوية مخطط لها أن تسهم بشكل مباشر في حركة صناعات التصدير بما يدعم دور القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات.

ووفق المرر باتت مجموعة «كيزاد» المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي أحد أكبر مناطق جذب الاستثمارات في الإمارات استناداً لمساحتها الإجمالية التي تخطت 550 كيلومتراً مربعاً وتنوعها في الأنشطة الإنتاجية عبر 12 منطقة صناعية منها منطقة المعمورة المجاورة لميناء خليفة ومنطقة «كيزاد مصفح»، إلى جانب المناطق الصناعية القائمة في مدينة العين والمناطق الأخرى داخل الإمارة.

وكشف بأن عدد الشركات العاملة بتلك المناطق يصل حالياً لأكثر من 2000 شركة ما بين المؤسسات الكبرى وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حصة كبيرة منها تعمل بالإنتاج الصناعي المباشر من خلال 700 مصنع قائم حالياً يسهم في الإنتاج الصناعي المحلي لأكثر من 15 قطاعاً استراتيجياً بمقدمتها صناعات الحديد والألمنيوم وإنتاج اللدائن والصناعات الغذائية وإنتاج الأدوية، إضافة إلى الصناعات التحويلية والبتروكيماويات والصناعات الخاصة بقطاع النفط والغاز وصناعات المنسوجات والصناعات الخشبية فيما تتنوع الشركات الأخرى بين الخدمات والأنشطة المساندة للقطاع الإنتاجي وأنشطة التجارة والتصدير وأنشطة اللوجستيات الصناعية المختلفة.

وأضاف المرر بأن أبوظبي نجحت في تعزيز العوامل الجاذبة للاستثمار الصناعي بما واكب رؤية تطوير القطاع الإنتاجي كوجود المناطق الصناعية المتطورة والمؤهلة لقيام الصناعات المختلفة والمتخصصة مع توفير التسهيلات لإنشاء الشركات، إلى جانب مبادرات دعم المصنعين واستراتيجية تنويع الصناعات المستهدفة والسعي نحو تعزيز الصناعات المتقدمة والمرتبطة بالمستقبل، مضيفاً بإسهام ذلك في ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي إلى 50 % من إجمالي رؤوس الأموال القائمة في المناطق الصناعية بأبوظبي وعبر استثمارات مباشرة من حوالي 70 دولة الحصة الأكبر منها للاستثمارات الأسيوية وبمقدمتها المستثمرون من الهند والصين، إلى جانب استثمارات لشركات كبرى من بعض الدول الأوروبية.

وعن معدلات انسيابية المنتج المحلي للأسواق الدولية أوضح بأن الصناعات القائمة ضمن مناطق كيزاد الصناعية تصل منتجاتها لأكثر من 100 دولة، حيث بات المنتج الوطني وعبر علامة «صنع في الإمارات» ضمن الطلب العالي من الأسواق العالمية ومنافساً للكثير من المنتجات العالمية، ولا سيما في الصناعات المعدنية.

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