«جيمنيشن» تتوسع من الإمارات بافتتاح 6 صالات رياضية في السعودية  

المصدر: جدة – البيان

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أعلنت «جيمنيشن»، سلسلة الصالات الرياضية الأشهر على مستوى المنطقة، عن تسجيلها رقماً قياسياً من حيث الطلب على التسجيل للانضمام لعضويتها من جانب المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك قبيل الافتتاح الرسمي لستة من أفرع سلسلتها من الصالات الرياضية في المملكة في أغسطس المقبل، حيث تلقت أكثر من 120 ألف طلب تسجيل في أربعة مواقع في مدينة جدة، وموقعين في مدينة الخُبر، وبيعت 12,000 عضوية من العضويات المتاحة في أقل من 72 ساعة، لتحطم بذلك جميع أرقام مبيعات ما قبل الافتتاح السابقة للصالات الرياضية بمنطقة الشرق الأوسط.

علامة

وفي الوقت الذي تعد فيه «جيمنيشن» أكبر علامة للصالات الرياضية في دولة الإمارات، يأتي توسعها بإطلاق صالات جديدة ضمن سلسلتها تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030، وبهدف بناء مجتمع قوي يتمتع بالصحة والعافية.

تجربة

وقال لورين هولاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة صالات «جيمنيشن»: «تظهر أرقام المبيعات الكبيرة التي سجلناها خلال 3 أيام فقط مستوى الطلب الكبير من جانب المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على تعزيز لياقتهم البدنية وصحتهم النفسية، ونحن من جانبنا نريد توفير تجارب رياضية استثنائية وبأسعار تنافسية، بالمقارنة مع الأسعار السائدة حالياً في السوق، حيث نفخر بكوننا علامة شاملة توفر لعملائها بيئة مثالية بغض النظر عن قدراتهم وإمكاناتهم».

هذا وأطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مؤخراً حملته الصيفية للعام 2024 «حرّك عالمك» لحث الناس على المشاركة في الأنشطة الرياضية، بينما يأتي إطلاق «جيمنيشن» لسلسلة صالاتها الجديدة في المملكة متماشياً مع الأهداف الرامية إلى تعزيز الوعي بفوائد الأنشطة البدنية المتمثلة في أنماط الحياة الصحية.

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