شركة تابعة لـ«الإمارات للألمنيوم» توقع اتفاقاً لتكرير الألومينا مع غينيا

المصدر: كامسار – البيان

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أعلنت غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم عن توقيع اتفاقية شروط مع حكومة جمهورية غينيا لتطوير مصفاة ألومينا في خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة المشروع.

وشهد مراسم التوقيع دجيبا دياكيتي، الوزير ورئيس شؤون مكتب رئاسة جمهورية غينيا ورئيس اللجنة الاستراتيجية لمراقبة مشروع سيمندو، في القصر الرئاسي في كوناكري، بحضور وفد من ممثلي الحكومة من ضمنهم بونا سيلا، وزير المناجم والجيولوجيا، وأعضاء اللجنة الاستراتيجية.

وترأس وفد شركة غينيا ألومينا كوربوريشن عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وضم الوفد زاهر الحبتري، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الرأسمالية وعمليات البوكسيت والألومينا في الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف القبيسي، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وعضو مجلس إدارة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، وستيف تريمبلاي، الرئيس التنفيذي لغينيا ألومينا كوربوريشن، ويوسف سيلا، المدير العام لغينيا ألومينا كوربوريشن، إضافةً إلى رينيه ديزيريه موريل، نائب المدير العام للشركة.

ومن المتوقع تنفيذ مشروع مصفاة الألومينا بالقرب من تينجويلينتا في مقاطعة بوكي بموجب الامتياز الذي حصلت عليه شركة غينيا ألومينا كوربوريشن بقدرة إنتاجية تبلغ مليون طن من الألومينا سنوياً. وتخطط شركة غينيا ألومينا كوربوريشن للتعاون مع شركات أخرى في إطار مشروعٍ مشترك لتحقيق مزيد من التقدم في المشروع.

وستحصل حكومة غينيا على حصة 15% في شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، لتعزيز الشراكة بين الطرفين، وستعادل هذه الحصة نسبة 10% من عمليات التعدين ونسبة 5% من شركة مصفاة الألومينا عند بدء الإنتاج. وستحصل الحكومة على مقعدين في مجلس إدارة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، بما في ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة.

من جانبه قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعمل الإمارات العالمية للألمنيوم على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الدول التي نعمل فيها. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في تطوير مصفاة الألومينا بهدف زيادة نسبة مساهمتنا في الاقتصاد المحلي في جمهورية غينيا ودعم القدرات الصناعية ضمن سلسلة القيمة لصناعة الألمنيوم».

وقال يوسف سيلا، المدير العام لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن: «يأتي تطوير صناعة تكرير الألومينا ضمن الأولويات الوطنية الهادفة إلى زيادة المكاسب الاقتصادية من الثروة الطبيعية وموارد البوكسيت في غينيا. وتتعاون شركتنا بشكل وثيق مع الحكومة لتطوير مشروع متقدم تقنياً وتجارياً من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستويات المعيشة وترسيخ مكانة الشركة في المستقبل. ويعتبر توقيع الاتفاقية خطوة مهمة لدعم إطار المفاوضات من أجل تسريع وتيرة هذا المشروع الهام ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في المرحلة القادمة من خطط التعاون مع الحكومة».

وقّعت الإمارات العالمية للألمنيوم الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة الألمنيوم الصينية (تشاينالكو) لدعم التعاون على تطوير مصفاة الألومينا في جمهورية غينيا.

ويعد مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن أحد أكبر الاستثمارات في مجال التعدين في غينيا خلال العقود الأربعة الماضية، وقد بدأت الشركة عملية الإنتاج في عام 2019. ويعمل في غينيا ألومينا كوربوريشن حوالي 3,200 موظف ومتعاقد في مواقعها في مقاطعة بوكي. وفي عام 2023، استثمرت الشركة حوالي 283 مليون دولار في المشتريات المحلية والمساهمات الاجتماعية والمدفوعات الحكومية بدولة غينيا.

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