انطلاق فعاليات معرض «اكتشف كيرلا» في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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انطلقت، مساء أمس، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة السادسة من المعرض الهندي التجاري الثقافي «اكتشف كيرلا»، الذي يعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمه جريدة «جلف مادهيامام»، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتستمر فعالياته حتى يوم غد الأحد 9 يونيو.

افتتح المعرض، الذي يعد من أكبر المهرجانات التجارية الهندية في الشرق الأوسط، أحمد محمد عبيد النابودة، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وحمزة عباس، رئيس تحرير جريدة «جلف مادهيامام»، إلى جانب عدد من المسؤولين رجال الأعمال والاقتصاديين من الإمارات والهند.

واطلع الحضور على الفرص الاستثمارية المتنوعة، التي تقدمها حكومة ولاية كيرلا في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وتعرفوا على مشاركات المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص، التي عرضت تخصصاتها ومجالات عملها في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة.

وقال النابودة: «إن العلاقات الإماراتية- الهندية تتمتع بإمكانات ضخمة، وتمثل نموذجاً رائداً في العلاقات الاقتصادية الدولية، موضحاً أن هذه العلاقات تشهد نمواً وازدهاراً متسارعاً، خاصة مع إمارة الشارقة، التي تعتبر وجهة مثالية جاذبة للشركات الهندية».

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تدرك حجم هذه الامتيازات، التي تجمع بين البلدين الصديقين، ما يدعم من سعيها للبناء على هذه الامتيازات، والعمل على تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل.

وأكد سيف المدفع أن منظومة صناعة المعارض والأحداث التجارية، التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة، أصبحت تشكل بوابة حيوية للشركات الهندية الراغبة في التوسع في أسواق الإمارات والمنطقة، ومن بين أبرز هذه الأحداث معرض «اكتشف كيرلا»، الذي تقدم من خلاله الشركات الهندية منتجاتها وخدماتها وتستكشف السوق المحلية واستثماراتها المحتملة.

وقال: «إن المعرض يعد جسراً يربط بين مجتمع الأعمال الهندي، ونظيره المحلي في الشارقة والإمارات، كما يمثل حدثاً تجارياً واقتصادياً ومنصة للتفاعل المباشر مع السوق الإماراتية وتعزيز فرص التعاون والاستثمار المشترك».

ويعقد بالتزامن مع المعرض مجموعة من البرامج الثقافية والندوات التجارية والأمسيات الفنية والمسابقات، بالإضافة إلى مسابقات متنوعة، منها مسابقات الطهي ومسابقة الرسم للأطفال «الفنان الصغير»، وأجنحة مخصصة للمأكولات الهندية.

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