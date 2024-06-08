إطلاق صندوق منحة مصرف عجمان الوقفي لدعم الطلبة المواطنين

المصدر: عجمان - البيان

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شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، توقيع اتفاقية تعاون بين مصرف عجمان وجامعة عجمان لإطلاق صندوق منحة مصرف عجمان الوقفي، لدعم الطلبة المواطنين ومساعدتهم على استكمال مسيرتهم الأكاديمية في جامعة عجمان التي تعد في مصاف الجامعات العالمية الرائدة، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان ورئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، بتوفير فرص تعليمية عالية الجودة لمواطني دولة الإمارات وتعزيز دورهم الريادي في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

وتهدف مساهمة مصرف عجمان إلى تمكين ودعم الطلبة الإماراتيين الموهوبين من خلال توفير المنح الدراسية لهم ومساعدتهم على استكمال تحصيلهم العلمي في جامعة عجمان. وسيتم تقديم المنحة الدراسية للطلبة الإماراتيين الذين يحافظون على معدل تراكمي لا يقل عن 2.5. وستضمن المنحة الدراسية حصول الطلبة على الدعم المالي اللازم منذ بداية دراستهم.

ومن جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يسرنا التعاون مع جامعة عجمان بهدف تمكين الطلبة الإماراتيين الموهوبين من تحقيق طموحاتهم. وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، نسعى إلى تعزيز تطوير المجتمع ودعم تقدم وازدهار دولة الإمارات، كما أننا نؤمن أن التعليم هو أساس بناء مجتمع قوي ومزدهر، ونحن ملتزمون بتوفير الموارد اللازمة للطلبة الإماراتيين لمساعدتهم على تحقيق النجاح».

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان تعليقاً على هذه المبادرة: «نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمصرف عجمان لمساهمته الكريمة في إنشاء صندوق منحة مصرف عجمان الوقفي. وستساهم هذه المبادرة في توسيع آفاق تعليم الطلبة المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستوفر الدعم المالي لهم لمساعدتهم على مواصلة تحصيلهم العلمي ليكونوا عناصر فاعلة ومبدعة في مجتمعنا. وأود أن أثني على التزام مصرف عجمان بتعزيز التعليم وتنمية المجتمع، ونتطلع إلى الأثر الإيجابي الذي سيصنعه هذا الصندوق في حياة الطلبة ودعم جهودنا المشتركة لتمكين الجيل القادم من قادة المستقبل»، وستقوم جامعة عجمان بتزويد مصرف عجمان بتحديثات منتظمة حول أداء الطلبة المواطنين المستفيدين من «صندوق منحة مصرف عجمان الوقفي».

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