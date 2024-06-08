انطلاق حملة "صيف دبي" في "موشنجيت™ دبي" و"ريال مدريد ورلد" بفعالية حصرية ليوم واحد بمشاركة مؤثرين من البراعم الصغار

المصدر: البيان

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أعلن كل من موشنجيت™ دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، و"ريال مدريد ورلد"، أول متنزه ترفيهي يحمل اسم ريال مدريد على مستوى العالم في قلب "دبي باركس™ آند ريزورتس"، تعاونهما مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هذا العام لاستضافة أكبر فعالية في المنطقة للقاء البراعم الصغار بشخصياتهم الشهيرة، بمشاركة اثنتين من أبرز شخصيات الأطفال المؤثرة مثل "ناستيا" و"أطفال فانيا مانيا" إلى جانب "ماجيك فيل" وشخصيتي الرسوم المتحركة المحبوبتين "مدهش" و"دانة"، في بداية ممتعة لـ "حملة "صيف أطفال دبي" لهذا الموسم.

تقام هذه الفعالية يوم السبت 8 يونيو 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث تنطلق الساعة 3:30 مساءاً في «مسرح هوليوود» الشهير في موشنجيت™ دبي، بمشاركة كل من " لايك ناستيا" و"أطفال فانيا مانيا" واللذين يحظيا بجمهور واسع من المتابعين يضم أكثر من 137.5 مليون شخص عبر منصاتهم علو وسائل التواصل الإجتماعي. وستعتلي هذه الشخصيات المعروفة خشبة المسرح لتقديم عروض مسرحية حية وإجراء لقاءات ترحيبية حصرية بالضيوف الصغار. كما سيستمتع الأطفال خلال اليوم بعروض مبهرة لشخصيتهم المحببة "ماجيك فيل"، والتي يقدم أداءً فريداً يجمع بين السحر والكوميديا لجميع الأعمار، تليها فرصة مقابلة شخصيات الرسوم المتحركة المشهورة في دبي "مدهش" و"دانة"، والاستمتاع بالتقاط أجمل الصور وكذلك المشاركة في مسابقات مرحة و أنشطة تفاعلية في متنزه "ريال مدريد ورلد" الترفيهي، مع فرصة الفوز بهدايا قيّمة، بما في ذلك تذاكر دخول مجانية إلى "ذا جرين بلانيت دبي" و"حديقة وايلد وادي المائية"، و"جولة داخل برج العرب"، وتذاكر دخول سنوية للمتنزهات إضافة إلى إقامة في فندق "لابيتا" و "فندق ليجولاند" الوحيد من نوعه في المنطقة.

ولإدخال المزيد من البهجة والسرور على الضيوف خلال هذا الحدث الحصري الذي يستمر ليوم واحد فقط، سيحظى جميع حاملي التذاكر من البالغين والصغار بفرصة استكشاف أكثر من 60 لعبة ركوب وتجربة ترفيهية في متنزهي: موشنجيت™ دبي و"ريال مدريد ورلد" الذي تم افتتاحه مؤخراً، والذي يضم أطول لعبة ركوب ترفيهية في العالم إضافة إلى مجموعة من الألعاب التفاعلية عائلية المتنوعة في "تحدي ريال" وغيرها.

وبهذه المناسبة، قالت سهيلة غباش، نائب الرئيس، إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "لطالما ارتبط فصل الصيف في دبي بالعديد من الأنشطة والفعاليات الحصرية ضمن "مفاجآت صيف دبي"، حيث نستهدف تسليط الضوء على أفضل العروض والأنشطة التي توفرها دبي من خلال توفير التجارب الجديدة للسكان والزوار على حدٍ سواء طوال فترة الصيف. وفي الوقت الذي نقترب فيه من انطلاق "مفاجآت صيف دبي 2024"، يسعدنا تقديم جدول فعاليات مليء بالأحداث والأنشطة الممتعة التي تتيح للعائلات قضاء أوقات حافلة بالمرح والترفيه، والتي تتضمن أكبر فعالية لقاء وترحيب على مستوى المنطقة للأطفال والعائلات. ومن خلال تقديم المؤثرين الصغار وشخصيات شهيرة مثل مدهش ودانة، فإننا نتطلع لتقديم فعاليات وأنشطة لا تنسى لجميع الموجودين في دبي خلال هذا العام".

ومن جهته، قال رامي مشيني، نائب الرئيس، للمبيعات، دبي القابضة للترفيه: "يسعدنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للعام الثاني على التوالي، لتدشين حملة "صيف دبي" في أبرز وجهات دبي باركس آنذ ريزورتس، وهما موشنجيت™ دبي الذي يعد أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، و"ريال مدريد ورلد"، أول متنزه ترفيهي يحمل اسم نادي ريال مدريد على مستوى العالم. وحيث أن محفظة دبي القابضة للترفيه تضم مجموعة من الوجهات الترفيهية والعائلية التي تعد الأبرز والأكثر شهرة على مستوى دبي، فإننا نفخر بتوفير تجارب استثنائية لا تنسى لجميع ضيوفنا من كافة أنحاء العالم وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف تعزيز مكانة دبي وجهةً عالمية للسياحة والاقتصاد والترفيه".

ويمكن للعائلات والأصدقاء حجز أماكنهم الآن لحضور هذه الفعالية المميزة التي تُقام ليوم واحد فقط، من خلال الرابط https://www.dubaiparksandresorts.com/en/motiongatetm-dubai/kids-go-free وذلك للاستمتاع بأوقاتٍ حافلة بالمرح والترفيه والمغامرات والعروض المميزة، مع فرصة للفوز بالعديد من الجوائز وإمكانية الدخول إلى متنزهي موشنجيت™ دبي و"ريال مدريد ورلد" مجاناً* خلال اليوم للأطفال دون سن 12 عاماً.

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