دبي تعزز مكانتها وجهة مفضلة للبريطانيين

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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تمثل دبي مزيجاً عالمياً من الثقافات وتجتذب الزوار من أنحاء العالم، كما اكتسبت سمعة كوجهة مثالية للبريطانيين لأنها توفر مستوى معيشياً مرتفعاً، وفي الواقع، هناك حالياً ما يقدر بنحو 240 ألف بريطاني يعيشون هناك، ومن المتوقع أن ينمو العدد، بحسب موقع «جي بي نيوز».

وأفادت شركة «جون ماسون إنترناشيونال موفر» للشحن الدولي، عن زيادة بنحو 420 % في الاستفسارات الواردة من المواطنين البريطانيين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى دبي ومناطق الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفقاً لخبراء، أصبح هذا الاتجاه ملحوظاً بشكل خاص في الأشهر الـ 12 التي سبقت مارس من العام الجاري.

ومن المزايا الرئيسية للمقيمين الذين ينتقلون إلى دبي أنهم لا يدفعون الضرائب، ما يمنحهم المزيد من الدخل المتاح في نهاية اليوم.

كما أن سياسة الدخل المعفاة من الضرائب في المدينة تغير قواعد اللعبة بالنسبة للمتقاعدين، حيث تسمح لهم بالاحتفاظ بنسبة 100 % من معاشاتهم التقاعدية ومدخراتهم. وحسب تقرير لشركة «باسيفيك برايم» فإنه «نظرا لعدم وجود ضريبة على الدخل في دبي، سيتمكن المغتربون العاملون الذين يعيشون هناك من زيادة مدخراتهم والتمتع بفوائد الحصول على المزيد من المال لتبذيره». وفي حين أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة الإمارات، إلا أن اللغة الإنجليزية يتم التحدث بها وفهمها على نطاق واسع في دبي، ما يجعل الاندماج أسهل للوافدين الجدد.

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