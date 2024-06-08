26 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: (دبي- محمد عباس)

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أضافت أسواق الأسهم المحلية 26 مليار درهم مكاسب إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم من 3.364 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.390 تريليونات درهم أمس، منها 2.717 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و673.26 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 6.6 مليارات درهم، منها 4.67 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.9 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 2.7 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 135.15 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.11 % الأسبوع الماضي وحقق السوق مكاسب قاربت ملياري درهم في 5 جلسات، مدعوم بمكاسب الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 671.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 673.25 مليارات درهم أمس.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ1.03 % إلى 8953.5 نقطة، ليربح السوق أكثر من 24 مليار درهم في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.03 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 367.9 مليون درهم.

وأغلقت أسهم الإمارات في المنطقة الخضراء أمس، وسط استقرار العديد من الأسهم، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.18 % إلى 8953.5 نقطة، وصعد مؤشر سوق دبي 0.09 % إلى 3982.25 نقطة.

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