زخم عقارات دبي يتواصل بـ 1000 صفقة يومياً

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

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تواصل الزخم العقاري في دبي الأسبوع الماضي وسجلت قيمة التصرفات في دائرة الأراضي والأملاك 17.5 مليار درهم عبر 5129 صفقة، خلال 5 أيام عمل وبما يجاوز 1000 صفقة عقارية في المتوسط يومياً حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4182 مبايعة بقيمة 13.3 مليار درهم، و750 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.95 مليار درهم و197 هبة بقيمة 1.24 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 692 مبايعة لأراضٍ، و3054 مبايعة لوحدات سكنية و436 مبايعة لمبان، فيما توزعت صفقات الرهون على: 188 رهناً لأراض، و811 رهون لوحدات سكنية، و118 رهناً لمبان.

وحلت وادي الصفا 7 في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 1.51 مليار درهم نتجت عن 246 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية عبر 72 صفقة بقيمة 1.42 مليون درهم، وثالثاً منطقة وادي الصفا 5 عبر 252 صفقة بقيمة 1.03 مليار درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 326 صفقة بقيمة 909 ملايين درهم، وخامساً منطقة برج خليفة عبر 37 صفقة بقيمة 408 ملايين درهم.

وشهد السوق العقاري خلال الأسبوع صفقة بيع أرض تجارية في منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 219 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع سيرينا ليفينغ بقيمة 110 ملايين درهم تبلغ مساحتها نحو 1748 متراً مربعاً، إلى جانب بيع أرض صناعية في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 107 ملايين درهم، وكذلك بيعت شقة سكنية في منطقة مرسى دبي بقيمة 54 مليون درهم تبلغ مساحتها نحو 1309 أمتار مربعة.

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