ماجد الفطيم توسّع خدمات المدفوعات بشراكة مع «تشيك أوت دوت كوم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم»، شركة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، توسيع نطاق شراكتها الاستراتيجية مع شركة «تشيك أوت دوت كوم» Checkout.com المزود العالمي الرائد في مجال خدمات المدفوعات الرقمية. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى توفير تجربة دفع رقمي سلسة وآمنة وموحدة، يستفيد منها شهرياً أكثر من 15 مليون عميل على مختلف منصات التسوق الإلكتروني التابعة لماجد الفطيم.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تتمحور جهودنا في «ماجد الفطيم» حول تجسيد شعارنا بتحقيق «أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم» لكل من عملائنا وشركائنا والمجتمع بوجه عام، وذلك من خلال مواصلة الارتقاء بتجارب التسوق الإلكتروني وتعزيز مستويات الأمان في جميع منصات الدفع الخاصة بنا.

وفي إطار حرصنا المستمر على منح الأولوية القصوى لحماية بيانات عملائنا وشبكة أعمالنا، وسعنا اتفاقيتنا مع «تشيك أوت دوت كوم» لضمان تمتع عملائنا بطريقة أكثر أمناً وسلاسة عند دفع قيمة مشترياتهم رقمياً على منصاتنا من أي مكان في العالم».

وبدوره، قال غيوم بوساز، الرئيس التنفيذي ومؤسس «تشيك أوت دوت كوم»: «سعداء بتوسيع شراكتنا مع «ماجد الفطيم»، لتعزيز منصة المدفوعات الرقمية وتحسين أدائها. ويسلط هذا التعاون الضوء على التزامنا المستمر بتوفير طرق أكثر أماناً وابتكاراً لنقدم المزيد من القيمة لعملائنا في القطاع التجاري. وستوفر هذه الشراكة لـ «ماجد الفطيم» وعملائها تجربة تسوق إلكتروني مدعومة بحلول دفع سلسة وآمنة. وبذلك نعيد نحن و «ماجد الفطيم» تعريف مشهد التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

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