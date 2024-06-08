ميركاتو يطلق تطبيق «بريفيليج بلس» لمكافآت المتسوقين

المصدر: دبي - البيان

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أطلق ميركاتو وتاون سنتر جميرا تطبيق مكافآت برنامج الولاء «بريفيليج بلس» الجديد الخاص بالهاتف المتحرك بهدف إغناء تجربة المتسوقين وتشجيعهم على التسوق في كلا المركزين بأسلوب عصري ومميز في متاجرهم المفضلة.

إذ يمنح التطبيق أعضاء برنامج الولاء باقة قيمة من الميزات الحصرية التي تشمل المكافآت واكتساب النقاط والخصومات والجوائز القيمة عند التسوق في كلا المركزين مما يؤهلهم لدخول فرص ربح جوائز شهرية، وجوائز كبرى، وجوائز سنوية. فمقابل كل 200 درهم ينفقها المتسوقون في المتاجر المشاركة، سيحصلون على نقطة واحدة لدخول السحب الشهري وفرصة الفوز بجائزة شهرية قيمتها 11.000 درهم من أفضل العلامات التجارية مثل فيرجن ميغاستور، باتشي، تافولا، ذا نايل سبا، مونوب، رويالتي ليزر كوزمتك سنتر، وأكثر.

ويمكن للعملاء البدء بجمع نقاطهم عند التسوق في ميركاتو وتاون سنتر جميرا باستخدام تطبيق مكافآت برنامج الولاء «بريفيليج بلس» ليحظوا بفرصة دخول سحب الجائزة الكبرى وهي قسائم من مجوهرات داماس تبلغ قيمتها 20.000 درهم. فكلما زادت النقاط، زادت فرص الفوز والتسوق في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 15 ديسمبر 2024، فكل نقطة يحصل عليها عبر تطبيق «بريفيليج بلس» ستؤهل للدخول في السحب الكبير للفوز بسيارة شيري تيجو بريميوم 8 جديدة مقدمة من الرستماني.

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