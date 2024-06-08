مليار درهم محفظة مشاريع «فيجن للتطوير» في دبي

المصدر: دبي- البيان

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تستعد شركة فيجن للتطوير العقاري الإماراتية لاطلاق 4 مشاريع في دبي قبل نهاية العام 2024، حيث تستثمر حالياً ما يصل إلى مليار درهم في محفظتها العقارية في مناطق متعددة تشمل جميرا جاردن سيتي والسيلكون ديزاين، وليوان، وتهدف الشركة إلى توظيف استثمارات كبيرة في المجتمعات المزدهرة والناشئة في دبي، وذلك في إطار تنفيذها لرؤيتها المتمثلة بإطلاق مشاريع عقارية فائقة الجودة تناسب احتياجات المعيشة الأسرية. وتتوقع شركة فيجن تحقيق نتائج جيدة في السوق العقاري، لاسيما في ظل توقعات أن ترتفع قيمة مشاريعها إلى 3 مليارات درهم خلال السنوات المقبلة.

وكشفت الشركة عن خطط طموحة للتوسع والنمو في سوق العقارات الإماراتي خلال إطلاق أحدث مشاريعها في دبي «فيجن بلاتينيوم» و«فيجن كارما»، حيث تتبنى نهجاً ابتكارياً يدعمه التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار، وهو ما انعكس على تعزيز مكانتها البارزة في السوق العقاري منذ عام 2021، وذلك من خلال تنفيذها 3 مشاريع أنجزت وبيعت بالكامل.

وأكد المهندس مسعود الزرعوني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيجن للتطوير العقاري:«أن الجودة ليست شعارًا رنانًا في شركة فيجن للتطوير العقاري، بل هي المبدأ التوجيهي والإطار العام لأعمالنا».

وأضاف الزرعوني: «تتخطى شركة فيجن للتطوير العقاري كونها مجرد شركة عقارية، فهي تجسيد حي لروح الابتكار والتقدم الراسخة في دبي ورؤية دولة الإمارات الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة الأسرية. ونؤكد التزامنا الراسخ بتطوير المجتمعات وإثراء حياة سكانها وتحقيق أحلامهم، ولا ينحصر السعي لذلك ببناء المشاريع العقارية المتميزة».

ويتمتع المهندس مسعود الزرعوني بخبرة واسعة تتجاوز الـ 20 عاماً قضاها في تنفيذ المشاريع الحكومية في دولة الإمارات، وهو أكسبه مكانةً استثنائية في مجالي التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المبادرات المتنوعة.

وتقدم الشركة لعملائها ما يلائم مختلف ميزانياتهم وأذواقهم الحياتية، بدءًا من المساحات السكنية ذات التصميمات المدمجة والأسعار المعقولة ووصولاً إلى المساكن الفاخرة.

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