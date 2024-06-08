«الإمارات للمحاسبين» تكرم 80 خريجاً من حملة الزمالة الإماراتية غداً

المصدر: دبي - البيان

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تكرم جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين غداً الأحد 80 خريجاً من حملة الزمالة الإماراتية في فندق انانتارا داون تاون الخليج التجاري بدبي في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبحضور عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.

وقال سيف محمد بن عابد المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، إن تكريم 80 شخصاً من خريجي جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين من حملة الزمالة الإماراتية يعد حدثاً مهماً لجمعية الإمارات للمحاسبين التي تعمل منذ سنوات من خلال هذا البرنامج لتعزيز ورفع الكفاءة والمعرفة للأشخاص المتقدمين للقيد بسجل مدقق الحسابات، بوتيرة أعلى من خلال اختبار المتقدمين وفقاً للمعايير الدولية وقياس معرفتهم بالقوانين والتشريعات بالدولة.

وأضاف المهيري لقد أسهم برنامج الزمالة منذ انطلاقته في ارتفاع عدد الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية إلى 700عضو من أعضاء الجمعية، وهو ما يشجع على تعزيز جهود تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في الدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وبرنامج الزمالة يعمل على زيادة التوطين لمهن المحاسبة والتدقيق والتدقيق المالي في الدولة خلال السنوات المقبلة.

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