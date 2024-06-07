«سيدات أعمال أبوظبي» يتعاون مع «إيصال» لتطوير الأعمال التجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «إيصال»، المنصة الرقمية التي تتيح لتجار التجزئة متعددي الخدمات نظاماً متكاملاً للإيصالات الإلكترونية، تهدف إلى توفير خدمات رقمية وعروض ومزايا تفضيلية لعضوات المجلس من شأنها أن تسهم في تطوير مشاريعهن وأعمالهن التجارية وازدهارها واستدامتها عبر تحسين تجربة متعامليهم.

وقع مذكرة التفاهم كل من فاطمة هلال البلوشي، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وريم المصبح المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ شركة «إيصال»، وذلك في مقر غرفة أبوظبي، وبحضور عدد من المديرين والموظفين المعنيين لدى الجانبين.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة هلال البلوشي، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع «إيصال»، ونتطلع من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع شركة إيصال إلى دعم منظومة الأعمال المحلية، وتحفيز سيدات ورائدات الأعمال في أبوظبي على الاستفادة من الأفكار والحلول المبتكرة وغير التقليدية التي يوفرها هذا النوع من المنصات الرقمية. ونسعى من خلال تلك الشراكة إلى تبسيط العمليات التجارية وتعزيز نمو وازدهار رائدات الأعمال وتمكينهن من مواكبة تطورات السوق والتكنولوجيا المتسارعة».

وتابعت «إن مذكرة التفاهم تنسجم مع حرص المجلس على دعم المبادرات الريادية ومشاريع الشباب المتجددة، التي تديرها سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات، والتي تتماشى مع التوجهات الاقتصادية التنموية الشاملة، والإسهام في تمكينهن من المشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل القائم على المعرفة والابتكار».

من جانبها، قالت ريم المصبح المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ شركة «إيصال»: «يعد هذا التعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي بمثابة خطوة استثنائية في رحلتنا نحو تمكين رائدات الأعمال في قطاع الأعمال، من خلال دعم مشاريعهن التجارية باستخدام حلولنا الرقمية المبتكرة. ونؤكد على حرصنا الكامل نحو توفير منظومة أعمال نابضة بالحياة لتعزيز نمو وازدهار الشركات التي تديرها السيدات في أبوظبي. وسنعمل على تحقيق ذلك، عبر تنظيم ورش عمل فاعلة لتزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة لدفعهن نحو الازدهار في عالم الاقتصاد الرقمي».

وسيحظى أعضاء مجلس سيدات أعمال أبوظبي بموجب المذكرة بإمكانية تجربة منصة التوصيل الرقمي الخاصة بشركة «إيصال» مجاناً لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى خصومات تحفيزية للاستفادة من الخدمات المبتكرة التي توفرها المنصة.

كما تتضمن المذكرة، تنظيم ورش عمل لشرح أهمية وفوائد ومزايا منصة «إيصال» وأثرها الإيجابي والمستدام على تطوير الأعمال التجارية وتعزيز التحول الرقمي وإشراك المتعاملين والاستفادة من تحليلات البيانات، فضلاً عن توفير التدريب والدعم المنتظم والمستمر لأعضاء المجلس على منظومة «إيصال»، والتسويق المشترك والتعاون المتبادل بين الجانبين في المبادرات التسويقية لتعزيز رؤية كل من المجلس والشركة، إلى جانب المشاركة في المعارض الداعمة للتجار والتعاون في المجالات التي تخدم مصالح الطرفين.

وتعتبر «إيصال» منصة رقمية متطورة مصممة لإحداث نقلة نوعية في الطريقة التي تدير بها الشركات والمستهلكين إيصالاتهم، من خلال استبدال الإيصالات الورقية التقليدية بإيصالات رقمية، بما يعزز تجربة التسوق لدى المتعاملين ما بعد الشراء، وبما يمنح أصحاب الشركات قناة تسويقية جديدة وفعالة للغاية ويدعم قدرتهم على تحديد متعامليهم والتعرف على عاداتهم الشرائية.

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