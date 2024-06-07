عزيزي للتطوير تعلن بيع 61% من الوحدات المطروحة في «ڤينيس» بدبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي للتطوير العقاري عن بيع أكثر من 61% من الوحدات السكنية في عدد من مباني مشروعها الفاخر متعدد الاستخدامات «عزيزي ڤينيس»، الواقع في دبي الجنوب.

وسيضم المشروع أكثر من 30 ألف وحدة سكنية موزعة على 100 مجمع سكني، وأكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية لمشروع عزيزي ڤينيس.

وقد توزع مشترو الوحدات ضمن المشروع حتى الآن على ما يصل إلى 116 جنسية، حيث استحوذ المشترون من دولة الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر من المبيعات، يليهم المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة والهند وباكستان، وغيرها.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بالنجاح الملحوظ الذي حققته نتائج المبيعات في عزيزي ڤينيس، الذي يعكس الجاذبية الاستثنائية لهذا المجمّع المرموق، وقال: «يؤكد هذا الإنجاز النمو الديناميكي الذي يشهده سوق العقارات في دبي، ما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة. ومع تسارع وتيرة البناء في المشروع تلتزم الشركة بتجاوز التوقعات والحفاظ على الجودة والتميز غير المسبوق».

ويوجد في قلب عزيزي ڤينيس بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة جذب جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في دبي.

وهناك عامل جذب رئيس آخر، سيتم تطويره داخل عزيزي ڤينيس، وهو عزيزي أوبرا في قلب البوليفارد، حيث تم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح من أبرز الأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في الإمارة.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً، ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل عزيزي ڤينيس أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم، تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض، لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.

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