«أبوظبي الإسلامي» ينال جائزة «أفضل صفقة صكوك لفئة المؤسسات المالية الدولية»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن مشاركته “كشريك في شؤون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والصكوك«لهذا العام، وهو أكبر حدث لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، حصل المصرف على جائزة»أفضل صفقة صكوك قامت بها المؤسسات المالية الدولية” عن إصداره الذي حظي بنجاح باهر في العام المنصرم لصكوك بقيمة 750 مليون دولار لزيادة الشق الأول من رأس المال المقومة بالدولار الأمريكي. وتسلط هذه الجائزة الضوء على تفاني المصرف وخبرته الاستثنائية في التعامل مع ظروف السوق المتغيرة وتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وتؤكد مشاركة «مصرف أبوظبي الإسلامي» كراعٍ للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على التزامه ببناء مستقبل مستدام وتعزيز الممارسات المصرفية الأخلاقية. ومن خلال أجندته الشاملة في هذا المجال، يساهم المصرف بشكل فعال في تحول المنطقة إلى بيئة مالية أكثر وعياً بالبيئة ومسؤولية اجتماعية.

وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة المتميزة التي تبرز نجاحنا في إصدار صكوك بقيمة 075 مليون دولار أمريكي لزيادة الشق الأول. ولقد لمسنا نجاح هذا الإصدار بشكل منقطع النظير والذي تمثل في تجاوز القيمة المستهدفة على الطرح أكثر من تسع مرات، ويعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في نوعية أصولنا. ومن دون أدنى شك، فإن نجاحنا في هذا الإصدار يعود إلى الخبرات التي يتمتع بها فريق عمل المصرف في هذا المجال والحرص المستمر على توفير عوائد مستدامة للمستثمرين وأصحاب المصلحة«.

وشارك هذا العام ممثلو مصرف أبوظبي الإسلامي في حلقة نقاش حول موضوع»كيف تدير بنوك دول مجلس التعاون الخليجي السيولة ومصادر التمويل المختلفة، مسلطين الضوء على إنجازات مصرف أبوظبي الإسلامي الأخيرة والنهج الاستراتيجي للمصرف في إدارة السيولة وتحسين التمويل ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الممارسات المصرفية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز