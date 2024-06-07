طيران الإمارات توقّع اتفاقية لتبادل الرموز مع "كوندور"

المصدر: البيان

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وقعت طيران الإمارات اتفاقية لتبادل الرموز مع شركة "كوندور" على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من أكتوبر المقبل، بعد استيفاء الموافقات الحكومية.

وستوفر الاتفاقية الجديدة رحلات ربط سلسة وخيارات أكبر لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون على الرحلات التي تشغلها "كوندور" عبر ألمانيا إلى الوجهات الشهيرة في مايوركا وجزر الكناري بالإضافة إلى نقاط دولية في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.

وبموجب الشراكة الموسعة، سوف تضع "كوندور" رمزها التسويقي "DE" على الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات خارج دبي إلى بعض النقاط السياحية العالمية الأكثر جاذبية، ما يوفر خيارات سفر جديدة لعملاء "كوندور" إلى العديد من الوجهات الفريدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية. ويتزامن تفعيل اتفاقية تبادل الرموز مع إطلاق "كوندور" لمسارها بين برلين ودبي في شهر أكتوبر المقبل.

وقع الاتفاقية عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وبيتر جربر، الرئيس التنفيذي لشركة "كوندور"، خلال الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في دبي الذي اختتم مؤخراً، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الناقلتين.

وقال عدنان كاظم: "يسعدنا أن نعزز شراكتنا مع "كوندور"، إحدى أشهر شركات الطيران التي تعمل في مجال الترفيه والاستجمام في ألمانيا، ومن شأن هذه الشراكة أن تفتح المجال أمام فرص جديدة للسفر والمزيد من خيارات رحلات الربط لعملائها الراغبين في السفر إلى وجهات فريدة في شبكة وجهاتنا، والاستفادة من خدمات طيران الإمارات المميزة في الأجواء خلال رحلاتهم من دبي".

وأضاف: " عقدت طيران الإمارات حتى الآن 161 شراكة إنترلاين وتبادل الرموز والنقل متعدد الوسائط، لتوسع شبكتها إلى أكثر من 1650 مدينة".

وقال بيتر جربر: "تعد الشراكة مع طيران الإمارات، إحدى الناقلات الجوية الرائدة في العالم، إنجازاً استراتيجياً هاماً لشركة "كوندور" وعملائنا. يسعدنا أن نقدم اتصالاً سلساً وأفضل من خلال تعزيز شراكة الإنترلاين القائمة بشراكة لتبادل الرموز. وسيستمتع العملاء بخيارات أكبر من الرحلات الجوية إلى المزيد من الوجهات، والخدمات التي توفرها كلا الناقلتين".

وكانت طيران الإمارات قد أبرمت اتفاقية إنترلاين مع "كوندور" في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لتعزيز اتصال العملاء إلى 70 وجهة تديرها الناقلتان في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، بتذكرة واحدة وسياسة أمتعة مريحة. ووقعت الناقلتان أيضاً اتفاقية برنامجي المسافر الدائم لتمكين أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من كسب واستبدال الأميال على جميع الرحلات التي تشغلها كوندور.

ويمكن إجراء الحجوزات وشراء التذاكر عبر www.emirates.com وwww.condor.com، أو من خلال وكالات السفر عبر الإنترنت، وجميع أنظمة التوزيع العالمية الرئيسية عبر وكلاء السفر.

تنقل كوندور، الأكثر شعبية بالبرامج السياحية في ألمانيا، عملاءها إلى أجمل وجهات العطلات في العالم منذ عام 1956. وفي كل عام، يسافر أكثر من تسعة ملايين ضيف مع كوندور من 13 مطاراً في ألمانيا، ومن زيوريخ وبازل في سويسرا إلى حوالي 90 وجهة في أوروبا وأفريقيا وأميركا. وتشغّل كوندور أسطولاً يضم أكثر من 50 طائرة، وبدأت كوندور في تجديد أسطولها للرحلات القصيرة والمتوسطة المدى بـ43 طائرة جديدة من عائلة A32Xneo.

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