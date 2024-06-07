478 مستثمراً من 55 دولة يستثمرون 1.81 مليار درهم في عقارات أبوظبي بالربع الأول 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي لفئة الأفراد، لتصل إلى 1.81 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024.

وقد واصل القطاع العقاري المتنامي في إمارة أبوظبي تحقيق نمو استثنائي في حجم الاستثمارات المسجلة لتصل إلى 1.81 مليار درهم، ليحقق نمواً استثنائياً مقارنة بالاستثمارات المسجلة خلال نفس الفترة العام الماضي. إذ استقطب القطاع 487 مستثمراً جديداً ينحدرون من عدة أسواق تشمل الهند، روسيا، كندا، المملكة المتحدة، الأردن، والصين وغيرها.

استقطب سوق العقارات المتنامي في إمارة أبوظبي المزيد من المستثمرين الأفراد خلال الربع الأول من العام 2024، ليواصل تعزيز جاذبيته الاستثمارية المستمدة من المكانة المرموقة لأبوظبي وجهة عالمية مثالية للمعيشة والعمل والاستثمار.

وفي هذا السياق، قال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: "يشكل أداء القطاع العقاري في أبوظبي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري انعكاساً حقيقاً لقدرة القطاع المتزايدة على جذب المستثمرين الدوليين. ولا شك أن نمو القوي الذي نحن بصدده اليوم يكشف عن مؤشرات إيجابية لبقية العام 2024. وفي هذا الإطار، نؤمد في مركز أبوظبي العقاري على جاهزيتنا لتقديم خدمات سلسة ودعم كافة الأطراف المعنية بأفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق ضماناً لتمتع العاصمة بقطاع عقاري عالمي المستوى".

وسجل المركز خلال الربع الأول تصرفات عقارية بقيمة 19.4 مليار درهم، تمت من خلال 6,070 معاملة. وتوزعت تلك التصرفات على 12.8 مليار درهم لعمليات البيع والشراء سجلت عبر 3,724 معاملة، و6.6 مليار درهم لعمليات الرهون العقارية من خلال 2,328 معاملة.

وتؤكد النتائج الاستثنائية التي كشف عنها تقرير مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ثقة المستثمرين القوية في القطاع العقاري بالعاصمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز