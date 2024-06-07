ون زعبيل يحصل على شهادة WiredScore البلاتينية عن حلول الاتصال الرقمي وبنيته التحتية المجهزة للمستقبل

المصدر: البيان

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حصل ون زعبيل - المشروع الأيقوني متعدد الاستخدامات المطور من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "ICD" – على شهادة اعتماد التصنيف البلاتيني الاستثنائي من WiredScore.

تم تصميم هذه الشهادة المرموقة لوضع معايير عالمية للتكنولوجيا في المباني، وتُقيّم هذه الشهادة البنية الرقمية القوية وحلول الاتصال الرقمي الموثوقة اللذان يلبيان متطلبات الحياة العصرية. شهد دخول شهادة WiredScore العالمية المرموقة إلى المنطقة تسارعًا كبيرًا، وقد بات ون زعبيل في طليعة الساعين للحصول على هذه الجائزة، وهو أحد المبنيين اللذين حصلا على التصنيف البلاتيني في دبي.

وقد استفاد المستأجرون في مكاتب ون زعبيل من حصوله على شهادة التصنيف البلاتيني من WiredScore، حيث يقدم هذا المشروع للأعمال سرعة وموثوقية لا مثيل لهما في الاتصالات الرقمية بما في ذلك السعة الهائلة للبيانات والموثوقية العالية، وشبكة إنترنت فائقة السرعة، وكذلك بنية تحتية قوية للكهرباء. تعترف هذه الجائزة المطلوبة بقوة بمكانة مكاتب ون زعبيل كمركز للمؤسسات ووجهة مميزة ليس على مستوى مدينة الأيقونات فحسب، بل وعلى المستوى العالمي.

وقد ساهمت مكاتب ون زعبيل الحيوية في جعل دبي مركزًا عالميًا للأعمال. تعد مساحات هذه المكاتب الفاخرة للغاية نموذجًا يُفتخر به للشركات في قلب المدينة، وتتخذ هذه المكاتب موقعًا استراتيجيًا داخل منطقة الأعمال المركزية في دبي وتوفر للمستأجرين أحدث المرافق والخدمات، بما في ذلك خدمات الكونسيرج وفريق الإدارة المتواجد في الموقع وخدمات صف السيارات مع توافر عدد كبير من مواقف السيارات في الطابق السفلي، بالإضافة إلى إطلالات لا مثيل لها في جميع أنحاء المدينة.

وعلق عصام كلداري، مدير ون زعبيل بهذه المناسبة قائلًا: "منذ مراحل التأسيس الأولى لمشروع ون زعبيل، تم وضع الاتصال الرقمي على رأس قائمة أولوياتنا ومكاتب ون زعبيل خير مثالٍ على اهتمامنا بالبنية التحتية الرقمية. توّجت جهودنا الحثيثة في هذا المجال من خلال حصولنا على التصنيف البلاتيني من WiredScore، بل حصلنا على المرتبة الأولى في هذا التصنيف، الأمر الذي يعكس التزامنا بأرقى المعايير وحرصنا على اتخاذ إجراءات تضمن الراحة المطلقة لأصحاب المصلحة لدينا لتصبح مكاتبنا حاضنة مثالية ازدهار الأعمال والشركات."

وبدوره قال جون هيللارد، مدير ـWiredScore في منطقة الشرق الأوسط: "يقتصر الحصول على شهادة WiredScore البلاتينية على المباني التي يمكنها توفير أفضل حلول التواصل الرقمي والمرونة الاستثنائية، والقدرة على التكيف مع التطورات المستقبلية في التكنولوجيا. وقد أظهر حصول ون زعبيل على هذه الشهادة المستحقة، بأنه مساحة تسمح للمستأجرين فيها بالتكيف والتوسّع مع كل تغير يطرأ على احتياجات موظفيهم مع مرور الوقت."

تشغُل مكاتب ون زعبيل 26,000 مترًا مربعًا (280,000 قدماً مربعاً) من المساحات المكتبية الفاخرة المزودة بخدمات ومرافق راقية. تمتد على 17 طابقًا من ون زعبيل تاور، وتقدّم المكاتب للمستأجرين فرصة الدخول إلى بيئة متكاملة تضم منصة البيع بالتجزئة ووجهات تناول الطعام ومرافق الضيافة ومرافق أخرى تبعد خطواتٍ عن مكاتبهم.

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