3.05 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصلت حالة النشاط والزخم في السوق العقاري في دبي، مع تواصل تدفق المستثمرين وتزايد جاذبية الإمارة وجهة للمال والأعمال والسياحة والعيش.

وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.05 مليارات درهم تمت عبر 684 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 526 مبايعة بقيمة 1.53 مليار درهم، منها 119 مبايعة لأراضٍ، و364 مبايعة لوحدات سكنية و43 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت وادي الصفا 7 مبايعات المناطق من حيث القيمة بـ 339 مليون درهم عبر 44 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 154 مليون درهم نتجت عن 38 صفقة، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 82 مليون درهم عبر 46 صفقة، ورابعاً منطقة دبي هيلز عبر 23 صفقة بقيمة 65 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة مبايعة لشقة سكنية على الخارطة في منطقة مرسى دبي بقيمة 23 مليون درهم تبلغ مساحتها نحو 373 متراً مربعاً، كما بيعت شقة أخرى على المخطط في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.16 مليار درهم تمت عبر 129 معاملة، منها 38 رهناً لأرض، و144 رهناً لوحدات سكنية، و21 رهناً لمبانٍ، وكان أبرزها رهن لقطعة أرض سكنية في منطقة البرشا الثالثة بقيمة 752 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري في دبي أمس تسجيل 29 هبة بقيمة 368 مليون درهم.

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