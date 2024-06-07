مراكز التسوق بدبي تطلق حملة «تسوق. امسح واربح» في العيد

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن إطلاق حملتها المذهلة «تسوق. امسح واربح»، والتي تمنح المتسوقين فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم. وسيتم اختيار 22 متسوقاً للفوز بجوائز نقدية كبرى، مما يجعل موسم الأعياد هذا العام لا ينسى.

ويمكن للمتسوقين أن يستمتعوا بتجربة تسوق استثنائية وفريدة من نوعها، مع فرصة الفوز بجوائز نقدية كبرى خلال حملة «تسوق. امسح واربح» ابتداءً من 14 يونيو وحتى ثاني أيام عيد الأضحى. للمشاركة، عليهم فقط التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة، ومسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر في المتاجر لتسجيل مشترياتهم. وكل رمز يتم مسحه يمنح المتسوقين فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: نحن مسرورون بإطلاق الحملة لعملائنا، وخاصة خلال هذه الفترة الاحتفالية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تجربة التسوق في مراكزنا التجارية النابضة بالحياة، بالإضافة إلى إضافة عنصر الحماس والمكافأة للمتسوقين. نتطلع لرؤية العديد من الفائزين السعداء وهم يستمتعون بجوائزهم الكبرى.

وتؤكد الحملة التزام مجموعة مراكز التسوق في دبي بتعزيز تجربة التسوق وتقديم عروض وجوائز مذهلة لعملائها. تستعد المراكز المشاركة لاستقبال أعداد كبيرة من المتسوقين المتحمسين للاستفادة من هذه الحملة الترويجية الكبرى.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 18 مركزاً تجارياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز