بدور القاسمي تصدر قراراً بترقية نجلاء المدفع إلى منصب نائبة رئيسة «شراع»

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، قراراً بترقية نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية الحالية، إلى منصب نائبة رئيسة «شراع»، وتعيين سارة النعيمي مديرة تنفيذية جديدة للمركز.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «أظهرت نجلاء المدفع، بصفتها المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، قيادة استثنائية، أسهمت في تمكين المركز من تحقيق نجاح بارز. ويأتي قرار ترقيتها إلى منصب نائبة رئيسة (شراع)، تقديراً لإنجازاتها العديدة، والتزامها الراسخ بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في الشارقة».

وحول تعيين سارة النعيمي في منصب المديرة التنفيذية لـ «شراع»، قالت الشيخة بدور القاسمي: «تنضم سارة إلى عائلة (شراع)، بسجل حافل في مجموعة متنوعة من الصناعات، وخبرة واسعة، والتزام بقيادة مبادرات مؤثّرة، ونحن واثقون بأن أفكارها المبتكرة وأسلوبها ومهاراتها القيادية، ستقود (شراع) إلى مرحلة جديدة من النمو». وأعربت الشيخة بدور القاسمي عن تفاؤلها بمستقبل «شراع»، وأضافت: «أصبح (شراع) اليوم أقوى من أي وقت مضى. وهذا التحوّل الاستراتيجي، هو الخطوة الطبيعية التالية في رحلتنا». وانطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، في عام 2016، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برئاسة الشيخة بدور القاسمي، بهدف تطوير منظومة ريادة أعمال ذات مستوى عالمي في إمارة الشارقة، وإثراء الجيل القادم من رواد ورائدات الأعمال.

ومن خلال مجموعة من البرامج الريادية، نجح «شراع» بتعزيز مهارات 18،000 رائد أعمال واعد، واحتضان أكثر من 180 مشروعاً مؤثراً، وجذب حتى اليوم استثمارات بقيمة 171 مليون دولار أمريكي، وتصل نسبة البقاء والاستمرار في السوق ضمن محفظة مشاريع «شراع» إلى 71 %، مع تسجيل عمليات تخارج ناجحة لـ 8 شركات ناشئة، من خلال بيع كامل الشركة، أو جزء منها، عن طريق الاستحواذ أو الاندماج، كما أسهم «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، بتعزيز مكانة الإمارة كمركز يجمع المواهب، حيث جذب 30،000 من صنّاع التغيير من جميع أنحاء العالم، على مدار دوراته السبع الماضية.

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