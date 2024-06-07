«هيلب إيه جي»: تسارع الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني خليجياً

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت هيلب ايه جي Help AG التابعة لـ«إي آند انتربرايز»، والشريك لاستشارات الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، نسختها لعام 2024 من التقرير السنوي عن حال السوق، والذي يركز على دول مجلس التعاون الخليجي، ويشدد على تسارع الاستثمارات خليجياً في مجال الأمن السيبراني.

وتضمن تقرير حال السوق الصادر عن Help AG للسنة الرابعة على التوالي معلومات قيمة حول مخاطر الأمن السيبراني، وأحدث التوجهات في هذا المجال، إضافة إلى التقنيات والممارسات، التي برزت خلال العام الماضي. ويقدم التقرير أيضاً تحليلاً مفصلاً حول تكتيكات المخاطر السيبرانية، وأبرز انتهاكات الأمن السيبراني، إلى جانب توصيات حول أفضل الممارسات من وجهة نظر Help AG وشركائهم الاستراتيجيين، وشركات ومؤسسات رائدة في دولة الإمارات والسعودية.

ويسلط التقرير الضوء على التوجهات الاستثمارية في مجال الأمن السيبراني، ويقدم معلومات تركز على الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مما يجعله مورداً ومرجعاً أساسياً لكافة المعنيين بالأمن السيبراني الإقليمي.

توجهات الاستثمار

وسلط تقرير عام 2024 الضوء على أنماط وتوجهات الاستثمار في مجال الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أهم مجالات الاستثمار وتوجّهات السوق. وسجلت شركة Help AG عام 2023 استمراراً وتسارعاً في الاستثمارات في الدفاع السيبراني، بالتزامن مع موجة التحول الرقمي المتواصلة، كما برز تسارع ملحوظ في الإنفاق على الأمن السيبراني، حيث زاد بنسبة تفوق الـ100% العام الماضي. ويرتبط هذا التوجه إلى حد كبير بنمو مجال الخدمات، حيث يميل العملاء بشكل متزايد إلى استهلاك الأمن السيبراني كخدمة، ويطالبون بنتائج واضحة، واتفاقيات مستوى خدمة محددة، ومؤشرات أداء رئيسية دقيقة، وتكاليف الشفافة.

وسجل الاستثمار في الدفاع السيبراني المدار ارتفاعاً هائلاً بسبب التعقيد المتزايد للمخاطر الرقمية، وشهدت الخدمات المرتبطة به مثل خدمات الكشف والاستجابة للشبكة، الكشف والاستجابة لنقاط النهاية، واستخبارات التهديدات، والحماية من المخاطر الرقمية، والاستجابة للحوادث زيادة في الاستثمارات. ويشير هذا التوجه إلى أن المؤسسات باتت تولي الأولوية للإدارة الشاملة للمخاطر وتدابير الحماية، مما يعكس زيادة في الوعي ونهجاً استباقياً في معالجة مخاطر الأمن السيبراني.

وأصبحت الخدمات السحابية الخيار المفضل لعدد من الشركات، حيث يبرز تحول واضح نحو نهج «كل شيء كخدمة». كذلك شهدت الاستشارات في مجال الأمن السيبراني نمواً بنسبة تزيد على 100% في الاستثمارات مدفوعة بمتطلبات الامتثال التنظيمي المتزايدة، مما يشير إلى اعتماد متزايد على توجيهات الخبراء للتعامل مع هذه التحديات. كما لاحظت شركة Help AG نمواً في خدمات حافة الأمان والحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة، مما يلبي الحاجة إلى الاتصال الآمن، وتوافر الخدمة بدون انقطاع.

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