جولة ترويجية لـ«دبي للسلع» في فيتنام قبل الإنجاز المرتقب لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة بنجاح جولته الترويجية الأولى في فيتنام «وُجد من أجل التجارة»، التي ركزت على تعزيز علاقات التجارة والاستثمار وبناء جسور تعاون بين مجتمعي الأعمال في فيتنام ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبل الإنجاز المرتقب لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المتوقع إتمامها خلال عام 2024، التي ستشكل خطوة تاريخية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وجاءت فعاليتا هانوي وهو تشي منه استكمالاً للتطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وفيتنام، فمع نمو التجارة الثنائية بينهما عاماً بعد آخر باتت فيتنام تشكل شريكاً تجارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات؛ كونها توفر بوابة استراتيجية لأسواق جنوب شرق آسيا، ومن المتوقع أن تزدهر هذه العلاقات الثنائية المتنامية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة بمجرد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، كما تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لفيتنام في العالم العربي.

إمكانات متنامية

وشهدت الجولة الترويجية قيام كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة بإطلاع 412 مشاركاً من الشركات وقادة الأعمال الفيتناميين في قطاعات السلع الرئيسية وصناعات التكنولوجيا على الفرص التي يتيحها المركز للنمو والتوسع. وركز الحدث على الإمكانات المتنامية أمام أسواق فيتنام وجنوب شرق آسيا لتوسيع دورها على الساحة الدولية.

وقال الدكتور بدر المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى فيتنام: «هذه الحملة هي واحدة من بين العديد من الأمثلة على مبادرات التواصل والتعاون بين البلدين لما فيه مصلحتهما، وتعكس الإمكانات والفرص العديدة المتاحة أمام شركات القطاع الخاص في كلا الاقتصادين.

وفي الوقت الذي توسع فيه دولة الإمارات العربية المتحدة شبكتها من الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن يصل تعاوننا مع فيتنام إلى آفاق جديدة، فدولة الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين لفيتنام في الشرق الأوسط، وهذا يوفر لنا منصة راسخة لتنمية تجارتنا البينية واستثماراتنا المتبادلة في السنوات المقبلة، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية».

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «مع وصول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام إلى مرحلة تاريخية من المفاوضات النهائية، فإن حضور المركز إلى فيتنام من خلال هذه الجولة الترويجية يدل على عزمنا لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين خلال هذه اللحظة المحورية.

ومكانة فيتنام بوصفها ثاني أكبر منتج للبن في العالم، ومركز تصنيع عالمياً تنافسياً بشكل متزايد، والنمو الديناميكي لاقتصادها الرقمي في السنوات الأخيرة، ليست سوى أمثلة قليلة على الإمكانات الهائلة لتوسيع التجارة والاستثمار مع دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية الأساسية. ومن خلال منظومتنا التجارية المتخصصة وبنيتنا التحتية المادية الموسعة، يمكن للمركز دعم الشركات الفيتنامية في التوسع نحو الأسواق العالمية وبناء علاقات مثمرة معها، ما يسهم في تطوير الممر التجاري الثنائي الفيتنامي الإماراتي ودفع عجلة التدفقات التجارية الإقليمية».

ويؤكد المركز من خلال هذه السلسلة من الجولات الترويجية القيمة المميزة التي تجعل من الإمارة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر. والجدير بالذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يسهم بنسبة 11% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي. وفي عام 2023، حققت المنطقة الحرة التابعة للمركز ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث استقطبت ما يقرب من 2,700 شركة جديدة. يبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز أكثر من 24,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

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