«الاتحادية للضرائب» تنظم ورشة عمل عن «تصفير البيروقراطية الحكومية»

المصدر: دبي - البيان

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نظم فريق الابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع «حكومة 01» الشريك المميز في مجال الابتكار الحكومي؛ ورشة عمل حول أهمية برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وسبل المساهمة الفعالة فيه. افتتح ورشة العمل خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بحضور جاسم الزرعوني الرئيس التنفيذي للابتكار بالهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكد خالد علي البستاني مواصلة إطلاق المزيد من المبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمساهمة في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والذي يهدف إلى تقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50 %، مشيراً إلى أن الهيئة تكثف جهودها لتقديم تسهيلات جديدة بخدماتها وإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مدد إنجاز خدماتها بما يتماشى مع البرنامج الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام.

ودعا جميع المعنيين للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم للتطوير المستدام للخدمات الضريبية لمواكبة برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة الإمارات للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وأكد أهمية تبادل الآراء والتعرف على الأفكار الجديدة المبتكرة خصوصاً المستندة لتجارب واقعية عملية.

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